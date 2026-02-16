НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:10 МВР: Намерените гилзи в хижа „Петрохан“ не са били изстреляни от огнестрелно оръжие15:15 Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица?13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане“ изглежда неточна и пожелателна (аудио)
          НачалоЕвропаИнциденти

          Българин с доживотна присъда обвинен в убийство в затвора „Домокос“

          16 февруари 2026 | 21:31 150
          Снимка: Getty Images / Hari Sucahyo
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Български гражданин, излежаващ доживотна присъда, е обвинен в умишлено убийство, след като простреля смъртоносно друг лишен от свобода в затвора „Домокос“ в Централна Гърция на 15 февруари, съобщи „Катимерини“.

          - Реклама -
            
            

          Според полицията заподозреният е произвел три изстрела срещу жертвата, която също е излежавала доживотна присъда. Два от куршумите са я уцелили в главата, а третият е пропуснал целта.

          Свидетели са заявили пред властите, че жертвата е влязла в спор с началника на охраната в неговия кабинет по повод решение за преместване и е направила опит да извади огнестрелно оръжие. Според разследването заподозреният е взел оръжието и е открил огън.

          Следователите проверяват тази версия, за да установят дали събитията са се развили по описания начин или са налице и други обстоятелства.

          Сред посочените свидетели е и осъденият престъпник Alket Rizai, който излежава две доживотни присъди за двойно убийство и допълнителна 25-годишна присъда, свързана с бягство с хеликоптер от затвора „Коридалос“.

          Предполагаемият стрелец е осъден на доживотен затвор за убийството през 2018 г. на бизнесмена John Makris във Вула, южно от Атина, и според информации е известен в престъпните среди в Гърция и други европейски държави като наемен убиец.

          Властите разследват също как огнестрелното оръжие е било внесено в затвора и как трима лишени от свобода са се оказали в кабинета на началника на охраната, който не е бил оборудван с камери за видеонаблюдение, съобщиха от полицията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Хърватия отказа транзит на руски петрол за Унгария и Словакия

          Красимир Попов -
          Загреб отхвърли искането за доставки по „Адриа“, докато Будапеща и Братислава обвиняват Киев за прекъсването на потока по „Дружба“.
          Политика

          Еманюел Макрон започва тридневна визита в Индия с фокус върху изкуствения интелект и изтребителите „Рафал“

          Красимир Попов -
          Париж и Ню Делхи обсъждат военно партньорство и потенциална сделка за още 114 френски бойни самолета.
          Политика

          Обвинения в тероризъм за заговор срещу концерт на Тейлър Суифт във Виена

          Красимир Попов -
          21-годишен австриец е обвинен, че е планирал атака по време на турнето „Eras“ през 2024 г., като при призната вина го заплашват до 20 години затвор.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions