„България може“: Не сме получавали покана от Радев за участие или разговори

ПП „България може“ не е получавала покана от президента Румен Радев за участие в политически формат или за предизборни разговори, съобщи председателят на политическия съвет на формацията проф. Александър Маринов по време на пресконференция.

- Реклама -

Той уточни, че ако подобна покана бъде отправена, партията ще я разгледа с уважение, но няма намерение да предоставя регистрацията си или да влиза в договорки под външен натиск.

„Партията не е създадена, за да участва формално в избори или да предоставя регистрацията си на други политически субекти, а има дългосрочна политическа мисия“, подчерта проф. Маринов.

По думите му към момента не са водени разговори с президентската институция, нито е поеман ангажимент за коалиционно участие.

Подготовка за национална конференция

Изявленията бяха направени във връзка с предстоящата Национална конференция на ПП „България може“, насрочена за 21 февруари, на която ще бъдат избрани и попълнени нови ръководни органи, както и ще бъде обсъдена организацията за участие в предстоящите парламентарни избори.

Маринов допълни, че около формацията се формира широк екип от съмишленици с цел „разграждане на олигархичния модел“ в страната.

Ръководството говори за натиск и атаки

Председателят на партията Кузман Илиев заяви, че още от създаването си формацията е подложена на атаки, включително чрез спекулации за зависимости и опити да бъде представена като проект на различни политически центрове.

„Обвиняваха ни, че сме проект на президента или на други политически фигури, но това не отговаря на истината“, заяви Илиев.

По думите му е оказван натиск, включително чрез предупреждения, че регистрацията на партията може да бъде оспорена или отнета. Според него тези действия идват от среди, които се противопоставят на развитието на формацията.

Вътрешни решения и съдебни спорове

От ръководството потвърдиха, че са предприети вътрешни организационни мерки, включително изключване на част от ръководството, като някои от отстранените членове вече са обявили намерение да търсят правата си в съда.

Заместник-председателят Теодор Димокенчев заяви, че решенията са взети в пълно съответствие с устава.

„Ако някой смята, че може да оспори тези решения в съда, има това право, но ние сме убедени, че сме спазили всички правила“, посочи той.

Позиция за независимост

От партията подчертаха, че няма да позволят външни политически или икономически кръгове да определят развитието ѝ.

Кузман Илиев заяви, че формацията няма да прави компромиси със своята независимост и няма да се подчинява на олигархични или партийни зависимости.