Бащата на Валери Андреев подкрепя показанията му по случая „Калушев“ и разкрива данни за финансови трансфери към групата

Разследването около дейността на Ивайло Калушев продължава да разкрива нови свидетелства. Бащата на Валери Андреев – младежът, който пръв е дал показания за предполагаеми злоупотреби в рамките на групата – е потвърдил пред разследващите органи, че застава зад думите на сина си и подкрепя изцяло неговата версия.

Информацията е потвърдена пред „Труд News“ от източници в МВР, запознати с разпита, проведен миналата седмица.

В показанията си Валери Андреев-старши, инженер по професия, описва механизми на влияние и финансови операции, които според него са позволили на Ивайло Калушев да изгражда и поддържа кръг от последователи.

„Калушев е изключително интелигентен и безспорно манипулативен човек, който чрез практики, заимствани от будизма и различни психологически техники, е внушавал на последователите си определени идеи и така е осигурявал финансиране за собствените си действия“, заявява Андреев.

Финансови трансфери и имотни сделки

Според свидетелските показания, съпругата му София Андреева, която по това време е поддържала контакт с групата, е участвала в прехвърляне на значителни суми средства. Андреев твърди, че общият размер на средствата надхвърля 1 млн. лева, включително чрез покупка на имот в село Краево през 2012 г. на стойност 260 000 евро.

По негови думи пазарната цена на имота е била значително по-ниска. Част от средствата впоследствие са били използвани за закупуване на яхта и пътуване до Мексико, където групата се е установила за определен период.

Андреев твърди още, че докато групата е пребивавала в чужбина, са били изтеглени над 200 000 евро от семейни сметки, както и продадени златни накити, съхранявани в банкова касета. С тези средства бил закупен имот в Мексико.

Разследващите към момента не са оповестили официални данни относно проверка на тези твърдения.

Разрив в семейството

По думите на бащата, след завръщането на сина му в България преди около седем години отношенията в семейството се влошили.

„Съпругата ми замина за Мексико, за да изясни ситуацията. След завръщането си тя застана изцяло на страната на групата“, посочва той.

Валери Андреев-младши впоследствие завършил образованието си, записал се в Нов български университет и започнал нов етап от живота си. Бащата посочва, че е подкрепял активно усилията му за възстановяване и социална адаптация.

Данни за възможни престъпления

В показанията си Андреев-старши твърди, че е научил за предполагаеми сексуални посегателства срещу сина си едва наскоро. Според него те са се случили в периода, когато Валери е бил непълнолетен.

Тези твърдения са част от текущото разследване и към момента няма публично оповестени заключения от прокуратурата.

Андреев заявява, че вярва на детето си и че подаденият през 2022 г. сигнал в ГДБОП е бил мотивиран от опасения за други непълнолетни лица.

„Заставам твърдо на страната на сина си“, казва той.

Продължаващо разследване

Случаят остава предмет на активна проверка от страна на компетентните органи. Разследването обхваща както твърдения за финансови злоупотреби, така и възможни престъпления срещу личността.

Към момента няма влязла в сила съдебна присъда, а всички твърдения следва да се разглеждат като част от свидетелски показания в рамките на разследване.

Очаква се институциите да излязат с официална информация след приключване на процесуалните действия.