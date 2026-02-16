Бащата на Валери Андреев подкрепя показанията му по случая „Калушев“ и разкрива данни за финансови трансфери към групата

Разследването около дейността на Ивайло Калушев продължава да разкрива нови свидетелства. Бащата на Валери Андреев – младежът, който пръв е дал показания за предполагаеми злоупотреби в рамките на групата – е потвърдил пред разследващите органи, че застава зад думите на сина си и подкрепя изцяло неговата версия.
Информацията е потвърдена пред „Труд News“ от източници в МВР, запознати с разпита, проведен миналата седмица.
В показанията си Валери Андреев-старши, инженер по професия, описва механизми на влияние и финансови операции, които според него са позволили на Ивайло Калушев да изгражда и поддържа кръг от последователи.
Финансови трансфери и имотни сделки
Според свидетелските показания, съпругата му София Андреева, която по това време е поддържала контакт с групата, е участвала в прехвърляне на значителни суми средства. Андреев твърди, че общият размер на средствата надхвърля 1 млн. лева, включително чрез покупка на имот в село Краево през 2012 г. на стойност 260 000 евро.
По негови думи пазарната цена на имота е била значително по-ниска. Част от средствата впоследствие са били използвани за закупуване на яхта и пътуване до Мексико, където групата се е установила за определен период.
Андреев твърди още, че докато групата е пребивавала в чужбина, са били изтеглени над 200 000 евро от семейни сметки, както и продадени златни накити, съхранявани в банкова касета. С тези средства бил закупен имот в Мексико.
Разследващите към момента не са оповестили официални данни относно проверка на тези твърдения.
Разрив в семейството
По думите на бащата, след завръщането на сина му в България преди около седем години отношенията в семейството се влошили.
Валери Андреев-младши впоследствие завършил образованието си, записал се в Нов български университет и започнал нов етап от живота си. Бащата посочва, че е подкрепял активно усилията му за възстановяване и социална адаптация.
Данни за възможни престъпления
В показанията си Андреев-старши твърди, че е научил за предполагаеми сексуални посегателства срещу сина си едва наскоро. Според него те са се случили в периода, когато Валери е бил непълнолетен.
Тези твърдения са част от текущото разследване и към момента няма публично оповестени заключения от прокуратурата.
Андреев заявява, че вярва на детето си и че подаденият през 2022 г. сигнал в ГДБОП е бил мотивиран от опасения за други непълнолетни лица.
Продължаващо разследване
Случаят остава предмет на активна проверка от страна на компетентните органи. Разследването обхваща както твърдения за финансови злоупотреби, така и възможни престъпления срещу личността.
Към момента няма влязла в сила съдебна присъда, а всички твърдения следва да се разглеждат като част от свидетелски показания в рамките на разследване.
Очаква се институциите да излязат с официална информация след приключване на процесуалните действия.