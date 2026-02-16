Депутатът от „Да, България“ Елисавета Белобрадова попита къде се намира министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов. Реакцията ѝ е провокирана от липсата на официални изявления по тежките криминални инциденти от последните дни.

Белобрадова визира палежа на дома и автомобила на кмета на Бистрица, извършен докато семейството му спи, както и случая със загиналите хора и дете в Петрохан. Народният представител публикува позицията си онлайн.

„Имам предложение. Да помолим колегата Таслаков от „Възраждане“ да пита МВР къде е министърът, защото само на него министърът отговаря“, написа тя.

Белобрадова иронично допълни, че ГДБОП биха могли да намерят Митов „по IP адреса му“.

До момента вътрешният министър в оставка не е коментирал публично палежа в Бистрица. По казуса „Петрохан“ Даниел Митов също не е направил изявление, но разпореди проверка на свързаната със случая неправителствена организация.