          Белобрадова: Къде е Даниел Митов след случаите в Петрохан и Бистрица?

          Сподели
          Депутатът от „Да, България“ Елисавета Белобрадова попита къде се намира министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов. Реакцията ѝ е провокирана от липсата на официални изявления по тежките криминални инциденти от последните дни.

          Белобрадова визира палежа на дома и автомобила на кмета на Бистрица, извършен докато семейството му спи, както и случая със загиналите хора и дете в Петрохан. Народният представител публикува позицията си онлайн.

          „Имам предложение. Да помолим колегата Таслаков от „Възраждане“ да пита МВР къде е министърът, защото само на него министърът отговаря“,

          написа тя.

          Белобрадова иронично допълни, че ГДБОП биха могли да намерят Митов „по IP адреса му“.

          До момента вътрешният министър в оставка не е коментирал публично палежа в Бистрица. По казуса „Петрохан“ Даниел Митов също не е направил изявление, но разпореди проверка на свързаната със случая неправителствена организация.

