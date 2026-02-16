Бен Ходжис: Войната в Украйна няма да завърши през 2026 година

Войната в Украйна е малко вероятно да приключи до 2026 г. Това мнение изрази генерал Бен Ходжис, бивш командир на американската армия в Европа, в коментар пред „Новини.LIVE“.

„Не. Руснаците не се интересуват от това“, заяви генералът в отговор на въпрос дали вярва, че войната ще приключи тази година.

Ходжис смята, че руснаците ще се съгласят на прекратяване на огъня само ако бъдат принудени.

„Не виждам правителството на САЩ да оказва такъв натиск върху тях, за съжаление“, подчерта Ходжис.

Генералът добави, че руснаците „не уважават Европа достатъчно, за да ги изслушат“. Той заяви, че Русия ще продължи да се бори срещу Украйна, докато Москва не бъде подложена на значителен натиск.