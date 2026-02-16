НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          ГОРЕЩО
          Футбол

          БФС се похвали: Над 200 човека искат да стават съдии

          Предстои да се изгради и академия, посветена на арбитрите

          16 февруари 2026 | 14:08
          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Сподели
          Съдийското семейство в България продължава да расте! Рекордните над 200 млади и амбициозни участници ще се включат в новия курс за футболни съдии, който стартира днес и ще продължи в рамките на четири седмици. Това е ясен знак, че интересът към съдийството се увеличава, а все повече млади хора виждат своя път в най-отговорната роля на терена.

          Успешната кампания, проведена в периода декември – февруари, обхвана спортни училища, футболни клубове и детско-юношески школи в цялата страна. Благодарение на отличната организация и активната работа на Съдийската комисия, заедно със зоналните и областните председатели на БФС и съдийските направления, бе създадена силна връзка с футболната общност и бяха привлечени десетки нови кандидати.

          Този резултат е плод на целенасочена стратегия за развитие на съдийството и показва, че когато институциите и клубовете работят заедно, се постигат устойчиви успехи.

          От Съдийската комисия заявиха, че усилията няма да спрат дотук. Предстоят нови кампании за привличане на още млади съдии, както и стартирането на Съдийска академия в различни градове на страната – още една важна стъпка към изграждането на модерна, подготвена и мотивирана съдийска общност.

