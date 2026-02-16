НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Спорт

          Ботев Пловдив и Димитър Димитров се разделят по взаимно съгласие

          В същото време Иван Цветанов подаде оставка от позицията спортен директор на представителния мъжки отбор

          16 февруари 2026 | 21:39 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ПФК Ботев Пловдив и старши треньорът Димитър Димитров се разделят по взаимно съгласие.

          Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност към един от най-утвърдените български специалисти за професионализма и положения труд начело на представителния тим. Пожелаваме му здраве и бъдещи успехи.

          В същото време Иван Цветанов подаде оставка от позицията спортен директор на представителния мъжки отбор. Ръководството на клуба прие неговото решение, като изразява благодарност за свършената работа.

          По взаимно съгласие Иван Цветанов ще продължи своята дейност в структурата на клуба като директор на детско-юношеската школа, където ще съсредоточи усилията си върху развитието на младите таланти.

          Други

          Изписаха Линдзи Вон от болницата, отлетя за САЩ

          Станимир Бакалов -
          Завръщането й у дома идва след тежко падане на 8 февруари по време на олимпийското спускане в Кортина
          Спорт

          Ботев Враца и Добруджа не се победиха

          Станимир Бакалов -
          Срещата на тежкия терен във Враца предложи малко чисти положения и логично приключи без попадения
          Спорт

          Само един гол в сиво и скучно дерби на дъното

          Станимир Бакалов -
          Така след мача Монтана измести Септември от последното място
