Ботев Враца и Добруджа не се победиха

Ботев Враца и Добруджа завършиха 0:0 в последния мач от 21-ия кръг на Първа лига. Срещата на тежкия терен във Враца предложи малко чисти положения и логично приключи без попадения.

Още в петата минута Мартин Петков пропусна добра възможност за домакините, а в 31-ата Антон Иванов стреля неточно с глава за гостите. До почивката опити направиха още Иван Горанов и Хосе Гайегос, но резултатът остана непроменен.

След паузата темпото не се вдигна осезаемо. Вратарят Марин Орлинов сбърка при изнасянето, но Венцислав Керчев не успя да се възползва. Петков напусна терена контузен и бе заменен от Даниел Генов, който в 75-ата минута отправи най-опасния удар след почивката, но Галин Григоров изби. Малко преди края и резервата Мартин Смоленски тества стража на гостите, който отново реагира сигурно.

След равенството Добруджа остава 15-и с 16 точки, докато Ботев Враца е десети с 26 пункта.