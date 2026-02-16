НА ЖИВО
          Бури нанесоха щети в Западна Турция

          Ветрове събориха покриви, дървета и блокираха пътища

          16 февруари 2026 | 09:27 210
          Мощни бури са обхванали по-голямата част от Западна Турция през изминалата нощ, като в окръзите Истанбул и Маниса се съобщава за отнесени покривни конструкции, паднали дървета и съборени бетонни огради, предава ТРТ Хабер.

          По информация на медията в истанбулския район Бейликдюзю силни ветрове са предизвикали откъсването на елементи от покрива на сграда, вследствие на което са повредени пет автомобила.

          В същия район се съобщава и за съборена фасада на жилищна сграда.

          В същото време в район Есенюрт поривите на вятъра са преобърнали мотори и са предизвикали затруднения в придвижването.

          Подобна е ситуацията и в южния турски окръг Маниса, където по информация на ТРТ Хабер, цитирана от БТА, вследствие на силните ветрове са отнесени покривите на множество сгради, както и горната част на едно минаре.

          В същото време заради паднали дървета временно е било прекъснато движението по скоростния път Маниса – Акхисар, а в самия град Маниса дърво е паднало на трамвайни релси и за кратко е прекъснало движението по централния булевард „Февзипаша“.

          За днешния ден Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за опасни ветрове и бури в общо 16 окръга, сред които Измир, Анкара, Кония, Маниса, Балъкесир, Айдън, Денизли и др.

