      понеделник, 16.02.26
          Бури парализираха транспорта в Нова Зеландия

          Хиляди домакинства останаха без ток след проливни дъждове и ветрове

          16 февруари 2026 | 09:05 120
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Проливни дъждове и ураганни ветрове объркаха днес разписанието на полети, влакове и фериботи и доведоха до затваряне на пътища в части от Северния остров на Нова Зеландия, оставяйки без електричество хиляди домакинства, предаде Ройтерс.

          Повечето полети от и до столицата Уелингтън бяха отменени или забавени тази сутрин, съобщиха летищните власти.

          Мощна буря остави 450 000 домакинства без ток в южна Франция Мощна буря остави 450 000 домакинства без ток в южна Франция

          Авиокомпанията „Еър Ню Зиланд“ спря полетите си от и до летищата в Уелингтън, Нейпиър и Палмерстън Норт, съобщиха местни медии.

          Повече от 30 000 битови и промишлени потребители останаха без ток, включително близо 10 000 в столицата, съобщиха властите.

          Местните жители бяха посъветвани да не предприемат пътувания, а няколко училища бяха затворени.

          31 града във Франция са засегнати от урагана „Нилс“ 31 града във Франция са засегнати от урагана „Нилс“

          „Имахме много тежка нощ, а нашите пожарникари продължават да се отзовават на сигнали“,

          каза началникът на националната аварийно-спасителна служба Кен Купър.

          Той добави, че повече от половината от общо 852 сигнала, подадени през изминалата нощ, са били от района на Уелингтън.

          Мощна буря остави 450 000 домакинства без ток в южна Франция Мощна буря остави 450 000 домакинства без ток в южна Франция

          31 града във Франция са засегнати от урагана „Нилс“ 31 града във Франция са засегнати от урагана „Нилс“

