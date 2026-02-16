НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
          Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси

          Експерт вижда обществена травма и институционален провал

          16 февруари 2026 | 09:40 1350
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Трагедията край хижа „Петрохан“, при която шестима души загубиха живота си, продължава да предизвиква силни обществени реакции, страхове и съмнения. Случаят остава обвит във въпроси, а версиите – противоречиви.

          Психиатърът д-р Николай Михайлов коментира в предаването „Тази сутрин“ по bTV обществените и психологическите измерения на драмата.

          Атанас Русев: Случаят „Петрохан“ разкри проблеми в институциите Атанас Русев: Случаят „Петрохан“ разкри проблеми в институциите

          Според него първоначалният шок е бил последван от политизиране на случая.

          „Умишлено – не, но вторично всички се опитаха да политизират този въпрос и следователно да разделят обществото“,

          каза д-р Михайлов.

          По думите му случаят не може да бъде възприет като „пореден инцидент“, защото в центъра му стои гибелта на дете, което допълнително усилва обществената травма.

          „Обществото много трудно асимилира тази драма по причина на нейната странност“,

          подчерта той.

          Д-р Михайлов направи разграничение между класическия будизъм и групата, организирана около Ивайло Калушев.

          „Това не е просто будизъм, а атипичен, култов модел. Лидерът не разпределя власт – той я концентрира. Има нарцистична харизма, която действа чрез сугестия и духовна власт“,

          каза психиатърът.

          По думите му става дума за „парарелигиозна общност“, в която адептите са подчинени на водача, а родителите на част от децата също са принадлежали към по-широкия кръг на тази среда.

          „Виждаме героична съпротива срещу реалността на фактите“,

          коментира той по повод позициите на близки на загиналите, които продължават да защитават лидера на групата.

          Според д-р Михайлов най-сериозният проблем е институционалният.

          „Няма съмнение, че институциите не бяха на висотата на собствената си мисия“,

          заяви той.

          Той обърна внимание на сигналите за нередности и съмнения за престъпления, които според публичната информация не са довели до ефективни действия.

          Диана Дамянова: Организацията от „Петрохан“ е била протеже на властите в продължение на години Диана Дамянова: Организацията от „Петрохан“ е била протеже на властите в продължение на години

          „Ако институциите бяха действали навреме, това би могло да бъде предотвратено“,

          каза психиатърът.

          По думите му случаят показва „фрапантна деконструкция на институциите“ и „институционален провал“, който не може да бъде компенсиран с версии и взаимни обвинения.

