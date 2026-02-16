Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси

Трагедията край хижа „Петрохан“, при която шестима души загубиха живота си, продължава да предизвиква силни обществени реакции, страхове и съмнения. Случаят остава обвит във въпроси, а версиите – противоречиви.
Психиатърът д-р Николай Михайлов коментира в предаването „Тази сутрин“ по bTV обществените и психологическите измерения на драмата.
Според него първоначалният шок е бил последван от политизиране на случая.
По думите му случаят не може да бъде възприет като „пореден инцидент“, защото в центъра му стои гибелта на дете, което допълнително усилва обществената травма.
Д-р Михайлов направи разграничение между класическия будизъм и групата, организирана около Ивайло Калушев.
По думите му става дума за „парарелигиозна общност“, в която адептите са подчинени на водача, а родителите на част от децата също са принадлежали към по-широкия кръг на тази среда.
Според д-р Михайлов най-сериозният проблем е институционалният.
Той обърна внимание на сигналите за нередности и съмнения за престъпления, които според публичната информация не са довели до ефективни действия.
По думите му случаят показва „фрапантна деконструкция на институциите“ и „институционален провал“, който не може да бъде компенсиран с версии и взаимни обвинения.