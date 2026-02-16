Демографска катастрофа в Украйна: населението намалява с над един милион души годишно

От началото на пълномащабната инвазия на Русия населението на Украйна е намаляло средно с приблизително 1 150 000 души годишно. Това заяви Александър Гладун, заместник-директор по научните изследвания в Института по демография и изследване на качеството на живот „Михайло Птуха“ към Националната академия на науките на Украйна, в интервю пред ТСН.

- Реклама -

Според него от началото на войната в Украйна годишно се раждат приблизително 185 000 деца, а умират приблизително 505 000 души. Това означава, че средният годишен естествен спад на населението е приблизително 320 000 души. Той отбеляза, че миграцията също играе роля.

„Ако осредним всички данни за регистрираната миграция през западната граница на Украйна, годишният спад ще бъде приблизително 830 000 поради миграция. Така, поради тези два фактора, имаме годишен спад на населението от приблизително 1 150 000“, казва Гладун.

Той отбеляза също, че действителният мащаб на миграцията може да е по-голям. Той припомни, че през 2022 г., поради проблеми с преминаването на границата, някои украинци са напуснали без надлежни документи, докато други може да са напуснали страната нелегално.

„Освен това губим население поради загубата на територия. За съжаление не можем точно да оценим тези загуби, но някои от нашите хора остават в окупираните територии“, заяви експертът.

Гладун обясни, че демографският анализ зависи от територията, за която се събират данни. Той добави, че Министерството на правосъдието регистрира само ражданията и смъртните случаи в контролирана от Украйна територия, която редовно се измества поради военни действия.