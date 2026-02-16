Депутат от „Слуга на народа“: Оптимално за Украйна ще е мирно споразумение по фронтовата линия

Оптималният вариант за Украйна е мирно споразумение по линията на съприкосновение във войната с Русия. Това заяви в интервю пред РБК-Украйна Фьодор Вениславски, член на парламентарната комисия на Върховната Рада по национална сигурност, отбрана и разузнаване и член на фракцията „Слуга на народа“.

Според него въпросът за Донбас е наистина ключов. Той добави, че вторият по важност въпрос е контролът над Запорожката атомна електроцентрала.

„Мисля, че за нас, независимо колко го искаме или, напротив, го отричаме, оптималният вариант е сключването на някакъв вид мирно споразумение по линията на съприкосновение, с проверка на прекратяването на огъня от нашите европейски и американски партньори. След това преговорите ще преминат в дипломатическата сфера“, подчерта той.

Вениславски смята, че инерцията в преговорния процес за прекратяване на войната е ясна.

„Руснаците вече седнаха на масата за преговори с нашата делегация и започнаха да обсъждат конкретни въпроси, съвсем не откъснати от реалността, както беше преди, а по-скоро съществена оценка“, каза той.

Същевременно политикът отбеляза, че тази динамика противоречи на ултиматума на Русия за изтегляне на украинските войски от Донецка област, която те не успяха да превземат въпреки всичките си усилия през четирите години на пълномащабна война.

„И ако ние контролирахме малко над 30% от територията към 2022 г., сега контролираме над 20%. Това означава, че за четири години те са успели да превземат малко над 10% от територията. А сега искат да изтеглим войските си“, подчерта Вениславски.

Според него това е неприемливо за Украйна.

„Никой няма да изтегли войските и да предаде територия на Русия. Това априори е несъвместимо нито с националните интереси, нито с украинската Конституция. Някои модели, които се обсъждат, включват създаването на икономическа зона, при условие че има симетрично изтегляне на войските“, добави той.