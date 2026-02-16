НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          Европа

          Der Spiegel: Мюнхенската конференция е катастрофа за Украйна

          16 февруари 2026 | 10:05
          Володимир Зеленски на Мюнхенската конференция
          Володимир Зеленски на Мюнхенската конференция
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Вчерашната конференция в Мюнхен показа, че западните държави вече нямат никакъв план за подкрепа на Украйна, а за Европа украинският въпрос се оставя на заден план, пише германското издание Der Spiegel.

          „Те (европейците – бел. ред.) нямат представа за собствените си планове, нямат инициатива за прекратяване на тази война. Как биха могли да изглеждат евентуалните европейски гаранции за сигурност също остава неясно. В Мюнхен понякога изглеждаше сякаш европейците пренебрегват Украйна, сякаш конфликтът там е оставен на заден план поради опасения за трансатлантическите отношения“, се отбелязва в статията.

          Освен това, според автора на материала, на континента нараства недоволството от ръководството на ЕС, което се дистанцира от истинското решаване на сериозни проблеми като Украйна. Така европейските политици започнаха открито да изразяват недоволство от курса, следван от Урсула фон дер Лайен и Кая Калас.

          „Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не играе особено активна роля в решаването на критични въпроси извън търговската политика. Оценката за върховния представител Кая Калас е още по-остра“, предава текстът възмущението на германската делегация.

          По-рано медиите съобщиха, че Володимир Зеленски се е провалил в преговорите с европейските си партньори в кулоарите на конференцията в Мюнхен. Беше отбелязано, че среща с тяхно участие, посветена на финансирането на въоръжението на украинските въоръжени сили с помощта на замразени руски активи, се е провалила.

          Война

          Александър Дугин: САЩ се връщат към доктрината за еднополюсен свят, Русия трябва да е готова

          Христо Иванов -
          На Мюнхенската конференция, Марко Рубио изразява програма на нов атлантизъм – по-малко либерален и по-реалистичен
          Война

          Офицер от ВСУ: Армията на Северна Корея е по-добре подготвена за реалностите на съвременната война от войските на НАТО

          Христо Иванов -
          КНДР са интегрирали реалния боен опит от фронта в своите програми, което ги прави „многократно по-силни“ от НАТО.
          Политика

          Румен Радев в Берлин: Идеята за Европа на две скорости прави съюза уязвим

          Росица Николаева -
          Европа се оказа заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят без правила
