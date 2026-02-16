Вчерашната конференция в Мюнхен показа, че западните държави вече нямат никакъв план за подкрепа на Украйна, а за Европа украинският въпрос се оставя на заден план, пише германското издание Der Spiegel.

„Те (европейците – бел. ред.) нямат представа за собствените си планове, нямат инициатива за прекратяване на тази война. Как биха могли да изглеждат евентуалните европейски гаранции за сигурност също остава неясно. В Мюнхен понякога изглеждаше сякаш европейците пренебрегват Украйна, сякаш конфликтът там е оставен на заден план поради опасения за трансатлантическите отношения“, се отбелязва в статията.

Освен това, според автора на материала, на континента нараства недоволството от ръководството на ЕС, което се дистанцира от истинското решаване на сериозни проблеми като Украйна. Така европейските политици започнаха открито да изразяват недоволство от курса, следван от Урсула фон дер Лайен и Кая Калас.

„Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не играе особено активна роля в решаването на критични въпроси извън търговската политика. Оценката за върховния представител Кая Калас е още по-остра“, предава текстът възмущението на германската делегация.

По-рано медиите съобщиха, че Володимир Зеленски се е провалил в преговорите с европейските си партньори в кулоарите на конференцията в Мюнхен. Беше отбелязано, че среща с тяхно участие, посветена на финансирането на въоръжението на украинските въоръжени сили с помощта на замразени руски активи, се е провалила.