Диана Дамянова: Организацията от „Петрохан“ е била протеже на властите в продължение на години

„Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на частното училище, свързано с Ивайло Калушев, чието име нашумя покрай случая с убийствата в „Петрохан“ и Околчица“. Това каза PR експертът Диана Дамянова в студиото на „Здравей, България“.

„Андрей Гюров трябва да управлява държавата за определен срок от време с мисията да направи честни избори, но преди това ще трябва да отговори на много тежки въпроси, свързани с „Петрохан“. Това би следвало да се случи в първите 10 дни от управлението му. Ако не го направи, ще бъде обвинен, че протежира тези, които вече са намесени в ситуацията. Има достатъчно информация за педофилия. Новият вътрешен министър трябва да изнесе публично данните и да ги изясни“, посочи още тя.

Дамянова определи Андрей Гюров като умерен и интелигентен човек, който ще търси баланс чрез избраните от него лица в служебния кабинет.

„Единствената цел преди „Петрохан“ беше прозрачен вот. Имената на потенциални министри, които в момента се въртят, са само димки. Гюров ще се опре на хора, които притежават доказан политически опит – от недалечното минало. Консултация за тях е направена с Йотова, но и с Румен Радев. Президентът също е отговорен за състава на правителството на Гюрова“, смята тя.

Според журналиста Валерий Тодоров неизменно трагедията с шестима убити ще присъства в тематиката на предизборната кампания.

„Засегнати са управляващи и опозиция, очевидно пред служебния министър-председател стои сложната задача да разбере какво се случва в службите и да постави хора, които да разчистят терена. Не бива в кабинета да има политическо ангажирани личности, но всеки има симпатии. По-скоро трябва да има силни личности с авторитет, които ще пренебрегнат политическите си пристрастия“, отбеляза той. И допълни, че Румен Радев постъпва правилно, тъй като в последния момент ще съобщи с коя коалиция ще се яви на изборите.

Случаят „Петрохан“

„Нямам съмнение, че организацията от „Петрохан“ е била протеже на властите в продължение на години. Те са били предупреждавани за евентуални проверки върху тях. Извършено е нарушение на българските законодателства и морал. Дейността на НПО е много ясно регламентирана, а в случая е имало непочтено отношение. В страната има паралелна действителност на родители, които харизват 8-годишните си деца на система, която създава фалшивото впечатление, че учат. Има нещо изключително гнило в морала на държавата. Призивът за международно разследване е и повик да спрем да говорим по темата точно преди избори“, коментира Диана Дамянова.

Тя отбеляза, че фактът, че кучетата в хижата са оставени да изгорят, е засегнало една общност, която също ще се активира с въпроси.

Журналистът Валерий Тодоров определи членовете на Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) като хора със сектантска нагласа и параноични виждания за света и себе си.

„Явно, че хората от хижата са работили в свръхпривилегирован режим, това е пробив в закона. Предполагам са били агенти или сътрудници, а може и да са използвани за отделни операции. Те са били в затворена общност. Очевидно службите са объркани каква част могат да разкрият и каква не, за да не разкрият цялата мрежа. Тези хора са се придвижвали с оръжие из страната, явно става дума за сериозен пропуск в националната сигурност. Няма да чуем цялата истина, въпросът е каква част ще чуем“, заяви Тодоров.

От своя страна водещият на „Контракоментар“ Асен Генов смята, че случаят „Петрохан“ е показателен. „При подобен казус с толкова много въвлечени институции в Германия щяха да валят оставки. Дава ни се информация на порции, но сме много далеч от това, което наистина се е случило. Някои версии дори се отхвърлят взаимно. Атаката е срещу конкретен политически сегмент, но казусът далеч надхвърля него, той засяга цялата правозащитна система в България, както и органите за защита на децата. Призивите за международно разследване не са лишени от логика“, подчерта Генов.