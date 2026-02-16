НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Димитър Манолов: С 14% е поскъпнала потребителската кошница за 2 месеца

          В момента се помпа напрежението, тенджерата под налягане е на котлона, предупреди синдикалистът

          16 февруари 2026 | 10:43 310
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Служебният кабинет не може да закърпи положението до редовен бюджет“. Тази позиция изрази пред БНТ президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.

          - Реклама -
            
            

          По думите му пари за избори ще се намерят за сметка на разходи, които няма да бъдат реализирани. Той посочи, че едва ли служебният кабинет ще внесе предложение за редовен бюджет.С 14% е поскъпнала потребителската кошница за 2 месеца, според него.

          Манолов не изключва да се увеличат исканията за ръст на заплатите. В момента се помпа напрежението, тенджерата под налягане е на котлона, предупреди синдикалистът.

          Живеем в изключения, недоволен е той. Никой не се учи от историята, коментира Димитър Манолов. Според него вноса на работна ръка от чужбина подкопава пазара на труда. Той обвини бизнеса, че мисли само за себе си.

          Синдикатите са критични относно реформата в пенсионното осигуряване в частта за рисковите инвестиции. Манолов заяви, че е скъсен периодът за обсъждане. КТ Подкрепа е предложила 77 предложения за законодателни промени.

          По думите му властта гледа към пенсиите в армията и полицията, както към професионалния пенсионен фонд на учителите. Този път ще им мине котка пъти, предупреди Димитър Манолов.

          Предлагат ни да се съгласим, че парите растат по дърветата и ни убеждават, че трябва да инвестираме рисково, посочи той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: „България може“ с пресконференция за парламентарните избори

          Никола Павлов -
          Предстои и Националната конференция на ПП „България може“, която ще се състои на 21 февруари
          България

          Манолова: Депутатските заплати скачат с 9%, докато хората се чудят как да платят тока

          Катя Илиева -
          Възнаграждение на народен представител вече ще започва от 4464 евро или близо 9000 лева
          България

          Туристическият бизнес към Гюров: Искаме експерт за министър, а не „спуснат отгоре човек“

          Екип Евроком -
          "Няма да се примирим с поредно назначение в търсене на топло място“, заявиха от сдруженията
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions