НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
          Две години от смъртта на Алексей Навални

          16 февруари 2026 | 10:12 170
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Поддръжници на руския опозиционен лидер Алексей Навални отбелязват днес втората годишнина от смъртта му, съобщава ДПА. Навални, един от най-известните критици на руския президент Владимир Путин, почина на 16 февруари 2024 г. в наказателна колония в Арктическа Русия.

          Екипът на опозиционера, който работи в изгнание, съобщи, че възпоменателни събития са планирани както в Русия, така и в повече от 20 държави по света.

          Прояви в Русия и Европа

          В Германия възпоменателни прояви ще се проведат в десетки градове, сред които Берлин, Хамбург и Лайпциг. Според негови съмишленици Навални е бил подложен на изтезания и е починал в затвора.

          В Москва гражданите могат да поднесат цветя на гроба му, но обществените митинги в Русия остават забранени.

          Обвинения за отравяне

          Вдовицата на опозиционера Юлия Навална обвинява руския президент Владимир Путин за смъртта на съпруга си. Германия, Швеция, Нидерландия, Франция и Великобритания съобщиха преди дни, че при анализи на тленните останки са открити следи от мощния токсин епибатидин.

          Русия: Фондацията на Навални е терористична организация

          В съвместно изявление, разпространено по време на Мюнхенската конференция по сигурността, се посочва:

          „Русия твърди, че Навални е починал от естествена смърт. Но предвид високата токсичност на епибатидина и съобщените симптоми, отравянето е доста вероятната причина за смъртта му.“

          В документа се добавя, че смъртта е настъпила в наказателна колония, което според подписалите изявлението означава, че руските власти са имали възможност и контрол върху условията на задържането.

          Все още не е ясно как проби от тъканите на Навални са попаднали в западни лаборатории, отбелязва ДПА. Международната правозащитна организация „Амнести интернешънъл“ призова за пълно разследване на случая.

          Предишният опит за покушение

          През 2020 г. Алексей Навални оцеля след опит за убийство с бойното отровно вещество „Новичок“, което доведе до международен дипломатически скандал и санкции срещу Русия.

