НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:10 МВР: Намерените гилзи в хижа „Петрохан“ не са били изстреляни от огнестрелно оръжие15:15 Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица?13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане“ изглежда неточна и пожелателна (аудио)10:34 6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн
          НачалоЕвропаПолитика

          Еманюел Макрон започва тридневна визита в Индия с фокус върху изкуствения интелект и изтребителите „Рафал“

          Париж и Ню Делхи обсъждат военно партньорство и потенциална сделка за още 114 френски бойни самолета.

          16 февруари 2026 | 20:06 40
          Снимка: Yara Nardi / nytimes.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          На 17 февруари френският президент Emmanuel Macron започва 3-дневно посещение в Индия, като основните теми на разговорите ще бъдат сътрудничеството в областта на изкуствения интелект и потенциална многомилиардна сделка за изтребители „Дасо Рафал“, предаде АФП.

          - Реклама -
            
            

          Франция се стреми да разшири военното си партньорство с Ню Делхи, като се очаква да бъдат обсъдени възможности за договор за доставка на още 114 френски бойни самолета.

          Макрон и съпругата му Брижит трябваше да пристигнат около полунощ в понеделник (16 февруари) в Mumbai – финансовата столица на Индия. Това е четвъртото посещение на френския лидер в страната, откакто встъпи в длъжност през 2017 г.

          По-късно на 17 февруари Макрон ще се срещне с индийския премиер Narendra Modi.

          След това президентът ще отпътува за New Delhi, където на 18 и 19 февруари ще участва в среща на върха, посветена на изкуствения интелект.

          Посещението идва след като миналата седмица Ню Делхи потвърди намерението си да направи голяма поръчка на изтребители „Рафал“, както и след подписването през януари на знаково споразумение за свободна търговия между Индия и Европейския съюз.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Хърватия отказа транзит на руски петрол за Унгария и Словакия

          Красимир Попов -
          Загреб отхвърли искането за доставки по „Адриа“, докато Будапеща и Братислава обвиняват Киев за прекъсването на потока по „Дружба“.
          Политика

          Обвинения в тероризъм за заговор срещу концерт на Тейлър Суифт във Виена

          Красимир Попов -
          21-годишен австриец е обвинен, че е планирал атака по време на турнето „Eras“ през 2024 г., като при призната вина го заплашват до 20 години затвор.
          Култура

          Грандиозният концерт на „Сигнал“ на 14 февруари превърна празника в най-любовния ден на България

          Никола Павлов -
          Сцената оживя с най-големите хитове, белязали поколения българи, както и с произведения, прозвучали за първи път на живо
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions