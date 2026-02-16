Еманюел Макрон започва тридневна визита в Индия с фокус върху изкуствения интелект и изтребителите „Рафал“

На 17 февруари френският президент Emmanuel Macron започва 3-дневно посещение в Индия, като основните теми на разговорите ще бъдат сътрудничеството в областта на изкуствения интелект и потенциална многомилиардна сделка за изтребители „Дасо Рафал“, предаде АФП.

Франция се стреми да разшири военното си партньорство с Ню Делхи, като се очаква да бъдат обсъдени възможности за договор за доставка на още 114 френски бойни самолета.

Макрон и съпругата му Брижит трябваше да пристигнат около полунощ в понеделник (16 февруари) в Mumbai – финансовата столица на Индия. Това е четвъртото посещение на френския лидер в страната, откакто встъпи в длъжност през 2017 г.

По-късно на 17 февруари Макрон ще се срещне с индийския премиер Narendra Modi.

След това президентът ще отпътува за New Delhi, където на 18 и 19 февруари ще участва в среща на върха, посветена на изкуствения интелект.

Посещението идва след като миналата седмица Ню Делхи потвърди намерението си да направи голяма поръчка на изтребители „Рафал“, както и след подписването през януари на знаково споразумение за свободна търговия между Индия и Европейския съюз.