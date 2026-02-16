Ердоган отложи визита в Абу Даби заради „здравословен проблем“ на Мохамед бин Зайед, съобщението беше изтрито

Recep Tayyip Erdoğan обяви, че отлага планираното си посещение в Абу Даби, тъй като лидерът на Обединените арабски емирства Mohamed bin Zayed Al Nahyan имал „здравословен проблем“. Малко по-късно съобщението беше изтрито от официалните канали.

Публикацията, разпространена от екипа на турския президент в социалната мрежа „Екс“, посочваше, че Ердоган е провел телефонен разговор с Ал Нахаян.

„По време на разговора президентът Ердоган изрази съжалението си във връзка със здравословния проблем на (президента) Ал Нахаян и му пожела бързо възстановяване“, се казваше в текста.

Уточняваше се още, че посещението в Обединените арабски емирства ще се състои на по-късна дата, която предстои да бъде определена.

Въпреки че публикацията беше бързо изтрита, тя вече беше разпространена от официалните турски медии. Държавната телевизия също свали материала си, в който се споменаваше здравословният проблем на емирския лидер.

Потърсени за коментар от „Франс прес“, нито турското президентство, нито властите в ОАЕ – които не са направили официално изявление относно здравословното състояние на своя президент – са отговорили до момента.

В събота вечерта екипът на Ал Нахаян разпространи снимки, направени същия ден, на които той изглежда усмихнат и в добро здраве в компанията на катарския емир Tamim bin Hamad Al Thani.

Случаят повдига въпроси около причините за изтриването на съобщението и дали действително става дума за здравословен проблем или за дипломатическа чувствителност между Анкара и Абу Даби.