НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Ердоган отложи визита в Абу Даби заради „здравословен проблем“ на Мохамед бин Зайед, съобщението беше изтрито

          Анкара обяви телефонен разговор и пожелание за бързо възстановяване към емирския лидер, но публикацията и медийните материали бяха премахнати малко по-късно.

          16 февруари 2026 | 02:08 250
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Recep Tayyip Erdoğan обяви, че отлага планираното си посещение в Абу Даби, тъй като лидерът на Обединените арабски емирства Mohamed bin Zayed Al Nahyan имал „здравословен проблем“. Малко по-късно съобщението беше изтрито от официалните канали.

          - Реклама -
            
            

          Публикацията, разпространена от екипа на турския президент в социалната мрежа „Екс“, посочваше, че Ердоган е провел телефонен разговор с Ал Нахаян.

          „По време на разговора президентът Ердоган изрази съжалението си във връзка със здравословния проблем на (президента) Ал Нахаян и му пожела бързо възстановяване“, се казваше в текста.

          Уточняваше се още, че посещението в Обединените арабски емирства ще се състои на по-късна дата, която предстои да бъде определена.

          Въпреки че публикацията беше бързо изтрита, тя вече беше разпространена от официалните турски медии. Държавната телевизия също свали материала си, в който се споменаваше здравословният проблем на емирския лидер.

          Потърсени за коментар от „Франс прес“, нито турското президентство, нито властите в ОАЕ – които не са направили официално изявление относно здравословното състояние на своя президент – са отговорили до момента.

          В събота вечерта екипът на Ал Нахаян разпространи снимки, направени същия ден, на които той изглежда усмихнат и в добро здраве в компанията на катарския емир Tamim bin Hamad Al Thani.

          Случаят повдига въпроси около причините за изтриването на съобщението и дали действително става дума за здравословен проблем или за дипломатическа чувствителност между Анкара и Абу Даби.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Икономиката на Япония нарасна с едва 0,1% в края на 2025 г., под пазарните прогнози

          Красимир Попов -
          Слабият ръст през четвъртото тримесечие поставя предизвикателства пред правителството на Санае Такаичи въпреки годишното възстановяване.
          Общество

          Антиправителствени скандирания от балконите в Техеран след масови митинги на иранската диаспора

          Красимир Попов -
          Протестите срещу режима на Али Хаменей отново набират скорост дни преди ключовите преговори между САЩ и Иран в Женева.
          Политика

          Тръмп обявява ангажименти за възстановяване на Газа за 5 милиарда долара и призовава за разоръжаване на „Хамас“

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи ангажиментите на страните от „Съвета за мир“, включително за хуманитарна помощ и мироопазваща мисия в Газа.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions