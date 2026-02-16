Естония: Ще пренесем войната на територията на Русия

Разказът, че Естония е една от най-уязвимите страни в Европа в случай на руска инвазия, е фалшива новина, заяви външният министър на балтийската страна Маргус Цахкна, цитиран от Deutsche Welle. Той обаче продължи, че подобни заключения изглеждат логични, когато се гледа карта. Маргус обеща, че ако руснаците решат да нахлуят в страната им, силите на съпротивата ще пренесат войната на територията на Русия.

„В реалния живот ние значително увеличаваме възможностите си. Мисля, че НАТО е по-силен от всякога“, заяви Цахкна, въпреки катастрофалните учения на Алианса „Таралеж-2025“, които се проведоха на естонска земя. „Вече имаме нови отбранителни планове и това означава, че не просто чакаме. Ако Русия нахлуе на нашата територия, тогава, като започнем съпротива, ще пренесем войната в Русия“.

Но естонците, продължи външният министър, са загрижени за Европа, по-специално дали е готова „да вземе решение, да се изправи, да стане по-силна“. Той също така критикува онези европейски лидери, които се застъпват за възобновяване на диалога с руския президент Владимир Путин без никакъв план.

„В продължение на десетилетия водим тази политика в Европа. И какъв е резултатът? Резултатът: още повече войни, още по-агресивна Русия“, казва Цахкна. „Следователно е напълно погрешно да се започва търсенето на специален пратеник за Европейския съюз и изпращането на този пратеник в Кремъл сега, защото той ще се върне унизен, още по-слаб и ще отслаби позицията на Украйна“.