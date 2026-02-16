Евгений Дикий: Контранастъплението на ВСУ на фона на изключването на Starlink можеше да обърне хода на войната

Контранастъплението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на фона на блокирането на Starlink за руската армия, можеше да бъде значително по-мащабно, ако не бяха проблемите с мобилизацията. Това мнение изрази в ефира на Radio NV Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш ротен командир от батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център.

„Това наистина наруши руското командване и контрол до такава степен, че едва ли можем дори да си го представим. Има истински хаос и дезорганизация в командването и контрола на войските в такъв мащаб, че ако в момента, в който отприщим това срещу тях, ако имахме дори един или два собствени корпуса в резерв, нямаше да говорим за 9 километра или за предпазливо настъпление. Това беше моментът, в който можехме наистина да сринем фронта им. Това беше моментът, в който можеше да се постигне голям пробив, можеха да се освободят значителни територии – можеше, но физически нямаме с кого да го направим“, заяви Дикий.

Той добави, че възползването от това предимство би позволило на Украйна да обърне хода на войната. Вместо това, според експерта, ВСУ го използват само за да спрат всякакви офанзивни действия на противника.

„Наистина подобряваме позицията си; тактически ги отблъскваме. В момента отрязваме всички плацдарми, които са направили дълбоко в нашата територия. Да, всичко това са много положителни неща, но в действителност ние по същество търгуваме подобни тактически успехи за ситуация, която никога няма да се повтори. Това е уникална ситуация, в която комуникациите и командването и контролът им се сринаха с един замах. И ние сме принудени да използваме това тактически, вместо стратегически пробив, вместо стратегически колапс на защитата им“, добави ветеранът.

Според експерта Русия се нуждае от време, за да възстанови комуникациите на фронта. Дотогава те не са в състояние да организират офанзивните действия, които са планирали за пролетта на 2026 г.

Анализаторът отбеляза, че през пролетта руснаците вероятно ще могат да намерят „адекватно решение“, което да замени Starlink. Въпреки това, на руското командване може да му отнеме шест до осем месеца, за да установи напълно система за комуникации и командване. Дикий обясни:

„Това не означава, че целите шест до осем месеца ще бъдат толкова прекрасни за нас и наистина смъртоносни за тях, колкото са сега. Но за да атакуваме, е необходимо съвсем различно ниво на координация и командване. Такова, каквото имаха със Starlink, и чието възстановяване реалистично би отнело около шест месеца. Така че, все още не можем да очакваме голяма офанзивна кампания от тях. Но до каква степен ще се възползваме от това, до каква степен ще използваме потенциала му? Е, да се върнем към предишната точка. Зависи от това колко хора имаме, за да го използваме“.