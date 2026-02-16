Forbes: Русия има „унищожително“ оръжие срещу САЩ; изстрелването му не трябва да бъде разрешено.

Американските военни командири трябва да подобрят системата за отбрана, за да предотвратят изстрелването на противосателитна ракета с ядрени глави от Русия в орбита. Това беше посочено в статия за Forbes от Джон Клайн, старши сътрудник в Атлантическия съвет и експерт по космическа отбрана.

- Реклама -

Той твърди, че макар САЩ да трябва да използват всички възможни дипломатически мерки, за да противодействат на ескалиращата агресия на Русия, те едновременно с това трябва да се „подготвят за война“, в случай че тези усилия се окажат безполезни.

В същото време, твърди той, руските противосателитни ракети с ядрени глави биха могли да играят значителна роля в започването на въоръжен конфликт със САЩ, служейки като средство за нанасяне на изненадващ асиметричен удар, насочен към унищожаване на огромното превъзходство на САЩ в космоса.

По този начин, детонацията на термоядрена бойна глава в ниска околоземна орбита, близо до Международната космическа станция, би могла да направи станцията необитаема и да унищожи цели съзвездия от западни спътници. Той добавя, че детонация на бойна глава на височина от 400 километра над Земята може да унищожи хиляди американски и съюзнически спътници, което прави тази орбитална лента твърде опасна за навлизане на космически кораби.

Клайн казва, че разработването от Кремъл на противосателитна ракета с ядрена глава, открита от правителството на САЩ още през 2024 г., представлява катастрофална заплаха за САЩ и техните космически съюзници, която трябва да бъде унищожена, преди да бъде разположена в ниска околоземна орбита.

„Всяка реална заплаха от Русия или която и да е друга държава за разполагане на ядрени оръжия в орбита трябва да бъде елиминирана или неутрализирана, преди оръжията да бъдат разположени“, подчертава той.

Клайн отбелязва, че такава „супербомба“, насочена към заплаха за космически спътници в орбита, би трябвало да бъде унищожена „или преди изстрелването, или по време на фазата на ускорение на ракетата-носител, използвайки активни отбранителни възможности като противоракетна отбрана, сухопътни сили и кибератаки“.