FT: Европейската комисия смекчава реториката спрямо Виктор Орбан

Европейската комисия е започнала да смекчава реториката си срещу унгарския премиер Виктор Орбан, съобщава Financial Times.

„Европейската комисия смекчава критиките си към Виктор Орбан и дори може да отпусне нови средства от ЕС на неговото нелиберално правителство преди изборите. <…> Длъжностните лица на ЕС не искат да бъдат възприемани като намесващи се в изборите или че дават допълнителни аргументи на Орбан в неговата антибрюкселска кампания“, отбелязва вестникът, позовавайки се на източници.

Източниците на изданието уточниха, че Европейската комисия е по-предпазлива по отношение на изявленията относно политиката на Будапеща и въпросите, свързани с върховенството на закона. Според FT правителството на страната може да получи приблизително 2,4 милиарда евро финансиране преди изборите.

Орбан преди това нарече намесата на ЕС в гласуването в държавите-членки заплаха за свободата и независимата воля на народа. Както отбеляза унгарският външен министър Петер Сиярто, опити за сваляне на правителството в републиката се предприемат и финансират от чужбина. Той заяви, че властите на страната дават приоритет на суверенитета и националните интереси, а Брюксел не се колебае да използва все по-жестоки средства за тяхното отстраняване.

Една от спънките в отношенията между Будапеща и Брюксел е въпросът за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Орбан многократно е подчертавал, че Унгария не подкрепя тази идея, тъй като тя би разрушила унгарската икономика и би донесла война и разрастваща се престъпност в Европа.

Парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април.