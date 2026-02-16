НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          FT: Европейската комисия смекчава реториката спрямо Виктор Орбан

          16 февруари 2026 | 10:00 450
          Виктор Орбан
          Виктор Орбан
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Европейската комисия е започнала да смекчава реториката си срещу унгарския премиер Виктор Орбан, съобщава Financial Times.

          - Реклама -
            
            

          „Европейската комисия смекчава критиките си към Виктор Орбан и дори може да отпусне нови средства от ЕС на неговото нелиберално правителство преди изборите. <…> Длъжностните лица на ЕС не искат да бъдат възприемани като намесващи се в изборите или че дават допълнителни аргументи на Орбан в неговата антибрюкселска кампания“, отбелязва вестникът, позовавайки се на източници.

          Източниците на изданието уточниха, че Европейската комисия е по-предпазлива по отношение на изявленията относно политиката на Будапеща и въпросите, свързани с върховенството на закона. Според FT правителството на страната може да получи приблизително 2,4 милиарда евро финансиране преди изборите.

          Орбан преди това нарече намесата на ЕС в гласуването в държавите-членки заплаха за свободата и независимата воля на народа. Както отбеляза унгарският външен министър Петер Сиярто, опити за сваляне на правителството в републиката се предприемат и финансират от чужбина. Той заяви, че властите на страната дават приоритет на суверенитета и националните интереси, а Брюксел не се колебае да използва все по-жестоки средства за тяхното отстраняване.

          Една от спънките в отношенията между Будапеща и Брюксел е въпросът за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Орбан многократно е подчертавал, че Унгария не подкрепя тази идея, тъй като тя би разрушила унгарската икономика и би донесла война и разрастваща се престъпност в Европа.

          Парламентарните избори в Унгария ще се проведат на 12 април.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев в Берлин: Идеята за Европа на две скорости прави съюза уязвим

          Росица Николаева -
          Европа се оказа заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят без правила
          Политика

          Две години от смъртта на Алексей Навални

          Никола Павлов -
          Навални, един от най-известните критици на Путин, почина на 16 февруари 2024 г. в наказателна колония в Арктическа Русия
          Европа

          Унгария и Словакия искат Хърватия да разреши транзита на руски нефт през своя територия

          Христо Иванов -
          Транзитът на петрол през тръбопровода „Дружба“, който преминава през Украйна, беше спрян в края на миналия месец
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions