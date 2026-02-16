НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
          18:10 МВР: Намерените гилзи в хижа „Петрохан" не са били изстреляни от огнестрелно оръжие15:15 Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан" и на Околчица?13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане" изглежда неточна и пожелателна (аудио)10:34 6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн09:40 Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан" продължава да поражда въпроси
          Геновева Петрова: Не очаквам ярки политически лица в служебния кабинет

          Съставът на служебното правителство ще бъде тема, върху която ще се направи опит да се проектират политически съюзи

          16 февруари 2026 | 17:52 230
          Не очаквам ярки политически лица в служебния кабинет, включително и на поста министър на вътрешните работи„.

          Това заяви пред БНР Геновева Петрова от социологическа агенция „Алфа Рисърч“.

          Според нея могат да се намерят хора с опит, експертиза и приличие за служебната власт.

          От спекулациите, които чуваме в последните дни по отношение на конкретни имена, прави впечатление, че се търси един своеобразен баланс между различни политически линии, политически крила в българския политически живот през последната година, което ако успее да се реализира, най-малкото ще е една добра предварителна заявка за служебен кабинет, който да е фокусиран върху конкретните си ангажименти. Много е възможно да станем свидетели на подобно служебно правителство“, коментира тя в предаването „Преди всички“.

          По думите ѝ съставът на служебното правителство ще бъде тема, върху която ще се направи опит да се проектират политически съюзи. Понякога това има своите основания, смята социологът и добави:

          Очаквам да се отвори тази тема и дебат, след като стане ясен съставът на правителството. /…/ От действията и от начина, по който работи служебното правителство, всички ще можем да си направим изводите за това кое е по-силният фокус в мотивацията на служебния кабинет“.

          Възможностите за смяна на и.ф. главен прокурор са доста ограничени в контекста на служебен кабинет, коментира още Геновева Петрова. Според нея обаче е възможно поне да се направи опит да се постави началото на този процес.

          Относно случая „Петрохан“ тя подчерта, че опитът му за политическа употреба не помага на нито една от страните.

          Вече се води неофициална кампания, която обаче залага различни ядра на бъдещи конфронтации, отчете социологът и прогнозира много напрегната предизборна кампания. Според нея обаче това не помага за връщането на избирателите към урните.

          Петрова коментира и скандала в ГЕРБ, който по думите ѝ е възникнал напълно неочаквано:

          „Той беше поднесен на обществото през външни говорители, което е необичайно за ГЕРБ. Винаги, когато досега са се случвали раздели със знакови лица на партията, те са били заявявани директно от самите тях и от председателя на партията. Има известни основания да се подозира външна атака към тях, но кой стои зад нея – не бих си позволила да спекулирам“.

          По думите ѝ към момента темата изглежда затворена.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

