Георги Богданов: Липсва достатъчна превенция на тормоза над децата – физически, психически и сексуален

От Националната мрежа за децата /НМД/ излязоха с отворено писмо до медиите, в което пишат, че с тах са се свързали десетки родители, млади хора и организации, в търсене на обяснение за трагедията и в не по-малка степен разтревожени от публичния разговор по темата Петрохан.

„Този случай показа два дълбоки проблема, които стоят пред нас“, пишат от Националната мрежа за децата.

„Първият проблем е свързан с нашата неспособност като възрастни да изградим достатъчно работещи системи за подкрепа на децата и родителите. Липсват достъпни услуги за деца с проблемно поведение или зависимости, липсва достатъчна превенция на тормоза – физически, психически и сексуален, липсва доверие в институциите“.

Това каза в интервю за Радио Варна Георги Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа за децата и подчерта: „Вече шеста година нямаме Стратегия за детето в България, която би трябвало да дава насока на институциите, за това как да се справят с проблемите на децата и семествата“.

Според Георги Богданов, вторият проблем е начинът, по който говорим за случая „Петрохан“.

„В публичното пространство се използва сензационен, често вулгарен и безотговорен език. Правят се прибързани хипотези, създават се внушения, произвежда се страх. Политическото надвикване допълнително изостря тона. Всичко това се случва, без да се мисли за психичното здраве на обществото и най-вече на децата“, коментира директорът на НМД.

„Много е трудно, във връзка със случая „Петрохан“ да проведе нормален разговор в обществото. Тук идва отговорността на институциите“, подчерта още Георги Богданов.