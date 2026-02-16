Георги Георгиев спечели дело за забавен процес по казуса „Дебора“

Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него бе върнат в начална фаза вследствие на отвод на съдебния състав, съобщава БГНЕС.

Решението е взето от Окръжния съд в Стара Загора, който приема, че почти една година проведени съдебни заседания са се оказали без резултат. Причината е, че съдебна заседателка е участвала в протести и публично е изразявала позиция по случая с пострадалата Дебора Михайлова, което поражда съмнения относно нейната безпристрастност. Това води до отвод на целия съдебен състав и налага делото да започне отначало.

Магистратите отбелязват, че заседателката е трябвало още при разпределянето на делото да декларира своята ангажираност. Тъй като това не е направено своевременно, процесът е бил забавен с 11 месеца и 26 дни, период, през който Георгиев е бил задържан под стража.

Съдът приема, че е налице нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок, което е довело до неимуществени вреди – стрес, несигурност и накърнено доверие в правосъдието.

В резултат на това Районният съд – Пловдив е осъден да изплати на Георги Георгиев обезщетение от 500 евро, заедно със законна лихва, начислявана от 25 февруари 2025 г. до окончателното изплащане.

Първоначално Георгиев е предявил иск за над 13 хиляди евро, но съдът уважава претенцията само частично. Решението на Окръжния съд в Стара Загора подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.