      понеделник, 16.02.26
          15:15 Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан" и на Околчица13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане" изглежда неточна и пожелателна (аудио)10:34 6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн09:40 Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан" продължава да поражда въпроси
          Георги Георгиев спечели дело за забавен процес по казуса „Дебора“

          Почти година съдебни заседания се оказват невалидни, след като делото е върнато в начална фаза заради отвод на съдебния състав

          16 февруари 2026 | 16:29 840
          Снимка: БГНЕС
          Подсъдимият по делото „Дебора“ Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него бе върнат в начална фаза вследствие на отвод на съдебния състав, съобщава БГНЕС.

          Решението е взето от Окръжния съд в Стара Загора, който приема, че почти една година проведени съдебни заседания са се оказали без резултат. Причината е, че съдебна заседателка е участвала в протести и публично е изразявала позиция по случая с пострадалата Дебора Михайлова, което поражда съмнения относно нейната безпристрастност. Това води до отвод на целия съдебен състав и налага делото да започне отначало.

          Адвокатът по делото „Дебора“: Обвинението срещу Георги Георгиев е изфабрикувано Адвокатът по делото „Дебора“: Обвинението срещу Георги Георгиев е изфабрикувано

          Магистратите отбелязват, че заседателката е трябвало още при разпределянето на делото да декларира своята ангажираност. Тъй като това не е направено своевременно, процесът е бил забавен с 11 месеца и 26 дни, период, през който Георгиев е бил задържан под стража.

          Съдът приема, че е налице нарушение на правото на разглеждане на делото в разумен срок, което е довело до неимуществени вреди – стрес, несигурност и накърнено доверие в правосъдието.

          В резултат на това Районният съд – Пловдив е осъден да изплати на Георги Георгиев обезщетение от 500 евро, заедно със законна лихва, начислявана от 25 февруари 2025 г. до окончателното изплащане.

          Делото „Дебора“: Процесът започна отначало, води се при закрити врати Делото „Дебора“: Процесът започна отначало, води се при закрити врати

          Първоначално Георгиев е предявил иск за над 13 хиляди евро, но съдът уважава претенцията само частично. Решението на Окръжния съд в Стара Загора подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.

