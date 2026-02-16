Липсва потенциал за електорално „цунами“ в настоящата ситуация, а изненади от негласуващите са малко вероятни. Това заяви политологът и преподавател в НБУ Георги Проданов по Евроком. Според него последните социологически данни на „Маркет Линкс“ не са неочаквани, тъй като липсва промяна в посланията и лицата на политическата сцена.

- Реклама -

ГЕРБ ще останат твърдо на втора позиция и вероятно ще постигнат по-добър резултат от прогнозния, смята анализаторът. Проданов определи партията на Борисов като единствената явна опозиция с ясни послания, които могат да се противопоставят на евентуален политически проект на Румен Радев.

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) запазват електоралното си ядро именно заради фигурата на държавния глава. Градският електорат и средната класа са скептични към антиевропейската и антинатовска реторика, свързвана с Радев. Това действа като бариера, която спира отлива на гласове от коалицията.

Основният проблем пред президента е противоречието между предизборното говорене и нуждите на последващо управление. За да привлече наказателния и антисистемен вот, той използва тезите на „Възраждане“, МЕЧ и „Има такъв народ“. За да намери партньори за властта обаче, ще трябва да смекчи тона към Европейския съюз и НАТО. Тази рязка промяна може да доведе до срив на доверието още по време на кампанията.

Малките формации като БСП и „Алианс за права и свободи“ (АПС) са най-застрашени от консолидацията на вота около президента. Според Проданов социалистите губят избиратели заради старата си връзка с Радев. Единственият шанс за оцеляване на малките партии в тази ситуация е да декларират лоялност или да не се явяват самостоятелно, за да не разпиляват гласовете.

Мълчанието на Делян Пеевски по казуса с хижа „Петрохан“ вероятно се дължи на стягане на партийните структури. Проданов отбеляза, че темата не засяга пряко неговия електорат, но напомни за историческите връзки на представители на ДПС с икономически интереси в региона.