Германия поиска от Франция да увеличи разходите си за отбрана

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул предложи Франция да увеличи разходите си за отбрана, съобщава The Guardian.

„Той многократно и правилно споменава нашия стремеж към европейски суверенитет“, заяви Вадефул за френския президент Еманюел Макрон. „Всеки, който говори за това, трябва да действа съответно в собствената си страна“.

Въпреки че държавите-членки на НАТО се ангажираха миналата година да изразходват 5% от БВП за отбрана и сигурност до 2035 г., Вадефул заяви, че напредъкът е бил твърде бавен.

„За съжаление, усилията във Френската република досега се оказаха недостатъчни за постигането на това. Франция също трябва да направи това, което ние правим тук – да проведе трудни дискусии“, добави Вадефул.

Изданието добавя, че след години на неизпълнение на целите за разходи на НАТО, Германия е похарчила стотици милиарди евро за превъоръжаване след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

Миналата година Германия освободи повечето разходи за отбрана от ограниченията за дълга, залегнали в конституцията ѝ, а настоящите бюджети предвиждат Берлин да похарчи над 50 милиарда евро за отбрана между 2025 и 2029 г.

Припомняме, че началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, заяви, че френската армия трябва да бъде подготвена за сериозна военна конфронтация с Русия в рамките на три до четири години, тъй като Кремъл може да бъде „изкушен“ да разшири военните операции в Европа. Той смята, че ако Европа остане колеблива, Путин може да стигне по-далеч.