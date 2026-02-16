НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Германия поиска от Франция да увеличи разходите си за отбрана

          16 февруари 2026 | 15:50
          Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул предложи Франция да увеличи разходите си за отбрана, съобщава The Guardian.

          „Той многократно и правилно споменава нашия стремеж към европейски суверенитет“, заяви Вадефул за френския президент Еманюел Макрон. „Всеки, който говори за това, трябва да действа съответно в собствената си страна“.

          Въпреки че държавите-членки на НАТО се ангажираха миналата година да изразходват 5% от БВП за отбрана и сигурност до 2035 г., Вадефул заяви, че напредъкът е бил твърде бавен.

          „За съжаление, усилията във Френската република досега се оказаха недостатъчни за постигането на това. Франция също трябва да направи това, което ние правим тук – да проведе трудни дискусии“, добави Вадефул.

          Изданието добавя, че след години на неизпълнение на целите за разходи на НАТО, Германия е похарчила стотици милиарди евро за превъоръжаване след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

          Миналата година Германия освободи повечето разходи за отбрана от ограниченията за дълга, залегнали в конституцията ѝ, а настоящите бюджети предвиждат Берлин да похарчи над 50 милиарда евро за отбрана между 2025 и 2029 г.

          Припомняме, че началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, заяви, че френската армия трябва да бъде подготвена за сериозна военна конфронтация с Русия в рамките на три до четири години, тъй като Кремъл може да бъде „изкушен“ да разшири военните операции в Европа. Той смята, че ако Европа остане колеблива, Путин може да стигне по-далеч.

