Грандиозният концерт на „Сигнал“ на 14 февруари превърна празника в най-любовния ден на България

На 14 февруари легендарната рок група „Сигнал“ сътвори вечер, изпълнена с любов, емоция и силно човешко послание, която ще остане трайно в историята на българската музика. Препълнената зала на Националния дворец на културата се превърна в истински храм на рока, където хиляди гласове запяха заедно безсмъртните песни на групата.

Сцената оживя с най-големите хитове, белязали поколения българи, както и с произведения, прозвучали за първи път на живо. Публиката не позволи магията да свърши – бурните аплодисменти и многократните бисове превърнаха финала в празник на духа, а силното вълнение остави залата без дъх.

Особено впечатление остави участието на пианиста Алекс Мариновски, чиято музикалност добави съвременно звучене и световно усещане към концертната програма. Съвършеният звук, внушителното сценично осветление и пълната отдаденост на музикантите превърнаха вечерта в събитие от най-висок художествен ранг.

Тържествеността на момента бе подчертана и от поздравителния адрес на президента на Република България г-жа Илияна Йотова, която пожела на музикантите да съхранят своята искреност, любов към публиката и мисията си да обединяват хората чрез силата на българската музика.

С този вдъхновяващ старт „Сигнал“ поемат на национално турне, което ще разнесе из страната огъня на рока, топлината на любовта и надеждата за духовно единение.

Защото когато звучи музиката на „Сигнал“, България бие в един ритъм.