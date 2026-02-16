НА ЖИВО
          Григор Здравков пред Евроком: В митниците сменят хората на Пеевски с други хора на Пеевски (видео)

          16 февруари 2026 | 14:37
          Кого искат да сложат начело на митниците?
          Хората на Делян Пеевски в Агенция „Митници“ ще бъдат заменени отново с хора на Пеевски. Това прогнозира председателят на легия „Антимафия“ Григор Здравков в разговор с журналиста Катя Илиева за сайта Евроком.

          Според него в момента се обсъждат две конкретни кандидатури за ръководството на митниците – тези на Павел Тонев и Лъчезар Кръстев.

          Кабинетът „Гюров“: Кои са спряганите имена за министри и кога ще са изборите Кабинетът „Гюров“: Кои са спряганите имена за министри и кога ще са изборите

          Здравков определи спряганите имена като „набедени за професионалисти“ и припомни тяхната биография. Той посочи, че двамата са били назначавани на ръководни позиции още по времето на кабинета „Орешарски“, както и при управлението на Асен Василев като финансов министър. Експертът подчерта, че става въпрос за „втория ешелон“ от кадри, които периодично се връщат в системата, за да обслужват определени политически и икономически интереси.

          В анализа си Здравков изнесе критични данни за резултатите на митническата администрация в борбата с наркотрафика. „Хванатият хероин е 0 грама, фентанил – 0 грама, амфетамини – 0 грама“, заяви той. По думите му, въпреки сигналите от партньорски служби, на митница „Варна – Запад“ липсва работещ скенер за наркотици, а големите количества залавяния на марихуана са намалели драстично спрямо предходни години.

          Проучване по време на „Петрохан“ на „Маркет линкс“: Партия на Радев повежда с 25,6%, четири формации изпадат Проучване по време на „Петрохан“ на „Маркет линкс“: Партия на Радев повежда с 25,6%, четири формации изпадат

          Председателят на легия „Антимафия“ коментира и конкретни тарифи в корупционните схеми по границите. Според информацията му, пропускането на камион с цигари струва 50 000 евро, а смяната на екип на пункт „Калотина“ излиза около 30 000 евро. Здравков бе категоричен, че когато корупцията се превърне в държавна политика, тя придобива формата на мафия.

          По отношение на скандала, станал известен като „пуделите и пачките“, експертът отбеляза, че разработката е стартирала още докато Павел Тонев е бил начело на агенцията. Здравков допълни, че докато бившата шефка на митниците е „изгоряла“ в скандала, други фигури от веригата са получили повишение.

          Вижте какви скандални разкрития направи Григор Здравков във видеото! 

