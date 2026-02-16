Гутериш призова Израел да отмени регистрацията на земи в Западния бряг като държавна собственост

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова Израел да отмени новата си политика, позволяваща регистрацията на окупираните земи в Западния бряг като държавна собственост.

Гутериш счита, че тази нова мярка е „дестабилизираща“ и „незаконна“, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик.

По думите му позицията на ООН остава последователна – едностранни действия, които променят статута на окупираните територии, противоречат на международното право и подкопават перспективите за устойчиво решение на конфликта.