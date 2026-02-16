НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          Гутериш призова Израел да отмени регистрацията на земи в Западния бряг като държавна собственост

          Генералният секретар на ООН определи новата израелска мярка като „дестабилизираща“ и „незаконна“.

          16 февруари 2026 | 22:16
          Снимка: БГНЕС
          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова Израел да отмени новата си политика, позволяваща регистрацията на окупираните земи в Западния бряг като държавна собственост.

          Гутериш счита, че тази нова мярка е „дестабилизираща“ и „незаконна“, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик.

          По думите му позицията на ООН остава последователна – едностранни действия, които променят статута на окупираните територии, противоречат на международното право и подкопават перспективите за устойчиво решение на конфликта.

