      понеделник, 16.02.26
          ГОРЕЩО
          Хърватия отказа транзит на руски петрол за Унгария и Словакия

          Загреб отхвърли искането за доставки по „Адриа“, докато Будапеща и Братислава обвиняват Киев за прекъсването на потока по „Дружба“.

          16 февруари 2026 | 20:09 480
          Красимир Попов
          Хърватия отказа да транспортира руски петрол до Унгария и Словакия след искане от двете страни.

          Това заяви хърватският министър на икономиката Ante Šušnjar, съобщи „Киев Индипендънт“.

          По-рано на 16 февруари унгарският външен министър Péter Szijjártó заяви, че Будапеща и Братислава са поискали съдействие от Хърватия за осигуряване на руски петрол чрез тръбопровода „Адриа“, след като доставките през Украйна бяха нарушени.

          Транзитът на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ през украинска територия е прекратен от края на януари, според украински представители, заради продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Междувременно Сиярто обвини Киев, че е спрял доставките по „политически причини“.

          Шушняр заяви, че Загреб „няма да позволи“ енергийните доставки за Централна Европа да бъдат застрашени и е готов да съдейства за разрешаване на ситуацията в съответствие с правото на ЕС и разпоредбите на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ).

          По думите му нито една държава от ЕС вече няма „технически оправдания“ да остане зависима от руския петрол.

          „Барел, закупен от Русия, може да изглежда по-евтин за някои страни, но той помага за финансирането на войната и атаките срещу украинския народ. Време е да се сложи край на тази печалба от войната“, каза хърватският министър.

          По-рано Сиярто и словашкият министър на икономиката Denisa Saková са изпратили писмо до хърватския си колега, в което посочват, че санкционното изключение за техните страни „дава възможност за внос на руски петрол по море, ако доставките по тръбопроводи бъдат прекъснати“.

          „Сигурността на енергийните доставки на една държава никога не трябва да бъде идеологически въпрос“, заяви Сиярто.

          „Затова очакваме Хърватия, за разлика от Украйна, да не застрашава сигурността на доставките на петрол за Унгария и Словакия по политически причини“.

          Тръбопроводът „Дружба“, един от най-големите в света с капацитет от около 2 милиона барела дневно, остава жизненоважен за Унгария и Словакия – единствените страни от ЕС, които продължават да внасят руски суров петрол чрез тази система.

