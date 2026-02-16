Икономиката на Япония нарасна с едва 0,1% в края на 2025 г., под пазарните прогнози

Икономическият растеж на Япония в края на 2025 г. остана под пазарните очаквания – неблагоприятен сигнал за премиера Sanae Takaichi след убедителната ѝ изборна победа.

Брутният вътрешен продукт на четвъртата по големина икономика в света се е увеличил с едва 0,1% през четвъртото тримесечие, при очаквания за ръст от 0,4%.

За цялата календарна 2025 г. японската икономика е отчела растеж от 1,1%, след като през 2024 г. беше регистриран спад от 0,2%, сочат официалните данни на кабинета.

Слабото увеличение в края на годината идва след свиване от 0,7% през третото тримесечие, като този показател е ревизиран надолу спрямо първоначалната оценка за спад от 0,6%.

Ръстът през последното тримесечие се дължи основно на увеличено частно потребление, както и на по-високи частни инвестиции в жилищния и корпоративния сектор, които частично компенсират по-слабата външна динамика.