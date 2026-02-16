НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          Изписаха Линдзи Вон от болницата, отлетя за САЩ

          Легендарната скиорка ще продължи възстановянето си в родината

          16 февруари 2026 | 21:52
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Американската ски легенда Линдзи Вон беше изписана от болницата в Тревизо и отлетя обратно за САЩ.

          Завръщането й у дома идва след тежко падане на 8 февруари по време на олимпийското спускане в Кортина. След инцидента се наложи да й бъдат направени четири хирургически интервенции на левия крак, припомня Sky Sport Italia.

          Американката беше сред фаворитките за победата, въпреки че малко по-рано скъса кръстни връзки по време на спускането в Кран-Монтана.
          След жестокото падане на пистата, скиорката беше незабавно транспортирана с хеликоптер до болницата в Тревизо. Там лекарите стабилизираха фрактурата на левия й крак.

          41-годишната шампионка също обяви предстоящото си прибиране в социалните мрежи след последната операция. Вчера сутринта Вон напусна болницата „Ка Фончело“ в 21:30 ч. и беше транспортирана с линейка до летище „Марко Поло“ във Венеция, откъдето излетя самолетът й за САЩ.

          Преди това Линдзи остави всички плюшени играчки, подарени ѝ от фенове, на педиатричното отделение в болницата. Цветята пък са останали в болничната й стая.
          Сега за нея предстои завръщане в САЩ, където ще продължи възстановяването си.

