Изписаха Линдзи Вон от болницата, отлетя за САЩ

Американската ски легенда Линдзи Вон беше изписана от болницата в Тревизо и отлетя обратно за САЩ.



Завръщането й у дома идва след тежко падане на 8 февруари по време на олимпийското спускане в Кортина. След инцидента се наложи да й бъдат направени четири хирургически интервенции на левия крак, припомня Sky Sport Italia.

Американката беше сред фаворитките за победата, въпреки че малко по-рано скъса кръстни връзки по време на спускането в Кран-Монтана.

След жестокото падане на пистата, скиорката беше незабавно транспортирана с хеликоптер до болницата в Тревизо. Там лекарите стабилизираха фрактурата на левия й крак.

41-годишната шампионка също обяви предстоящото си прибиране в социалните мрежи след последната операция. Вчера сутринта Вон напусна болницата „Ка Фончело“ в 21:30 ч. и беше транспортирана с линейка до летище „Марко Поло“ във Венеция, откъдето излетя самолетът й за САЩ.

Преди това Линдзи остави всички плюшени играчки, подарени ѝ от фенове, на педиатричното отделение в болницата. Цветята пък са останали в болничната й стая.

Сега за нея предстои завръщане в САЩ, където ще продължи възстановяването си.