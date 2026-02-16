НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Ясно е къде се намира мъжът, открил телата в хижа „Петрохан“, получил е предсмъртно съобщение от Калушев

          16 февруари 2026 | 14:08
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Деян Илиев, мъжът, който откри телата в района на хижа „Петрохан“, в момента се намира в Мексико, съобщава в. „24 часа“. Той е напуснал България през миналата седмица.

          На 2 февруари Илиев намира телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев и подава сигнал в МВР. По информация на изданието ден по-рано той е получил съобщение от Ивайло Калушев.

          „Сбогом приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили“, гласяло съобщението, което Илиев е разказал пред разследващите.

          Мъжът е бил разпитан два пъти и е оказал съдействие на органите на реда, преди да замине зад граница. Поради липса на директен полет от България до Мексико той първо е отпътувал за Испания, откъдето е продължил към крайната си дестинация.

          По данни на изданието пътуването му не е случайно, тъй като Илиев живее с мексиканска гражданка на име Лола. Двамата са обитавали къща в село Гинци, което се намира близо до базата на планинските спасители в района на Петрохан.

          Информация, че Илиев е в неизвестност, се появи по-рано от Ралица Асенова – майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв край връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно момче.

          Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан" и на Околчица

          Според публикацията Деян Илиев става част от близкия кръг около Калушев още на 16-годишна възраст. По-късно той участва и в пътуване с лодка до Мексико, за което свидетелства Валери Андреев – мъжът, заявил, че е имал интимни отношения с Калушев. Впоследствие Илиев постепенно се отдалечава от най-близкия кръг около него, като се предполага, че това е свързано с личния му живот.

          Следи за негово присъствие в Мексико има до 2024 г., когато отдава под наем къща в района на Тулум. През 2025 г. Илиев купува имот в село Гинци, близо до хижа „Петрохан“.

          Изданието отбелязва още, че баща му – Делчо Данаилов Илиев – е бил вербуван за агент на контраразузнаването през 1987 г., според данни на Комисията по досиетата. В същото управление по-късно е бил прехвърлен и Георги Калушев – бащата на Ивайло Калушев.

          Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсват имот на Ивайло Калушев
