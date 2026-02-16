Националното антикорупционно бюро на Украйна обвини доскорошния министър на енергетиката и на правосъдието Герман Галущенко в пране на 112 млн. долара. Според международния експерт Валентин Иванов-Кардамски обвинението не е изолиран случай, а част от целенасочен натиск срещу правителството и обкръжението на президента Володимир Зеленски.

Пред „Евроком“ анализаторът прогнозира, че крайната цел на тези действия е отстраняването на самия държавен глава.

Кардамски заяви, че корупционните скандали се използват като инструмент за натиск върху Киев да насрочи президентски избори. По думите му, администрацията във Вашингтон настоява за провеждане на вот, тъй като легитимността на управлението е поставена под въпрос.

Той отбеляза, че руският президент Владимир Путин отказва преговори с лидер, чийто мандат е изтекъл, което според него налага промяна в украинското ръководство, за да се избегне „фиаско като Минските споразумения“.

Експертът коментира още, че САЩ търсят мирно споразумение, за да избегнат пълна капитулация, която би се възприела като провал за НАТО и Вашингтон. Според него Зеленски осъзнава, че „няма ход назад“ и политическата му кариера е към края си, но се страхува от последствията след управлението му.

По отношение на потенциалните заместници Кардамски изрази скептицизъм към кандидатурите на Валерий Залужни и Олексий Арестович, като ги свърза с влияние на чужди служби или политически среди около Доналд Тръмп. Според него бъдещият украински лидер вероятно ще бъде компромисна фигура, договорена между Москва и Вашингтон.

Анализаторът определи мащабите на корупцията в Украйна като „епични“, като допълни, че само България може да ѝ съперничи в определени отношения.

В коментара си за ситуацията у нас той направи паралел между политическите процеси и обществените нагласи, визирайки случая „Петрохан“ като симптом за по-дълбоки обществени проблеми. Кардамски разкритикува липсата на смислена идеология и налагането на неолиберални модели, които според него водят до изкривявания, и призова за повече самокритика в обществото, вместо фокусиране върху сензации и криминални детайли.