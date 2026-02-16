НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Кая Калас: САЩ са по-малко развити от Естония в свободата на словото

          16 февруари 2026 | 12:22 150
          Кая Калас
          Кая Калас
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          САЩ са по-малко развити от Естония в сферата на свободата на словото. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас.

          - Реклама -
            
            

          „Аз съм от Естония, която е на второ място по свобода на словото, и е странно да чуя критики към свободата на словото от САЩ, които са на 58-мо място“, заяви тя в отговор на критиките на държавния секретар на САЩ Марко Рубио към проблемите със свободата на словото в ЕС.

          Калас обаче не уточни за коя класация говори, нито защо смята Естония за един от световните лидери в защитата на свободата на словото.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев в Берлин: Идеята за Европа на две скорости прави съюза уязвим

          Росица Николаева -
          Европа се оказа заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят без правила
          Политика

          Две години от смъртта на Алексей Навални

          Никола Павлов -
          Навални, един от най-известните критици на Путин, почина на 16 февруари 2024 г. в наказателна колония в Арктическа Русия
          Европа

          Унгария и Словакия искат Хърватия да разреши транзита на руски нефт през своя територия

          Христо Иванов -
          Транзитът на петрол през тръбопровода „Дружба“, който преминава през Украйна, беше спрян в края на миналия месец
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions