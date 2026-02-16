Кая Калас: САЩ са по-малко развити от Естония в свободата на словото

САЩ са по-малко развити от Естония в сферата на свободата на словото. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас.

„Аз съм от Естония, която е на второ място по свобода на словото, и е странно да чуя критики към свободата на словото от САЩ, които са на 58-мо място“, заяви тя в отговор на критиките на държавния секретар на САЩ Марко Рубио към проблемите със свободата на словото в ЕС.

Калас обаче не уточни за коя класация говори, нито защо смята Естония за един от световните лидери в защитата на свободата на словото.