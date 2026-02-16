Китай посреща Лунната нова година, която през 2026-а преминава под знака на Огнения кон. Според китайското летоброене настъпва 4723 година, обясни доц. д-р Мариана Тиен от Българската академия на науките (БАН).

Празникът, известен като „Празник на пролетта“ (Чун), е подвижен и зависи от лунния цикъл, като тържествата продължават 15 дни до настъпването на пълнолуние.

Символиката на Огнения кон се свързва със свободолюбие, силен ентусиазъм и амбиция. Доц. Тиен посочи, че това е най-свободолюбивият знак в зодиака, а годината се очертава подходяща за бързо кариерно развитие. Новият знак заменя досегашната Дървена змия.

Традицията повелява в този период китайците да се завърнат в родните си домове, което води до мащабно преселение. Почитта към предците е централен елемент от празника – в домовете се подреждат специални кътове, а семействата се събират за обща трапеза. Основен акцент в украсата и облеклото са червеният и жълтият цвят, които според вярванията предпазват от зли сили и носят богатство и веселие.

На празничната маса задължително присъства риба, която символизира изобилието, както и пелмени (дзяодзъ), свързвани със съхранението на късмета. Плодовете трябва да са кръгли – портокали и ябълки, като знак за безкрайност и дълголетие. Специалистът от БАН уточни, че китайците избягват остри ръбове в подредбата.

Доц. Тиен акцентира и върху строгите забрани в първия ден на новата година. Не се използват остри предмети като ножове и ножици, не се чисти и не се измита боклук през прага, за да не се „измете“ късметът. Подстригването също се смята за лоша поличба в началото на празника.

Популярните червени пликове с пари (хун бао), които се подаряват, имат своите особености. Според доц. Тиен сумата е добре да бъде нечетна, например 1001, за да се гарантира растеж, тъй като кръглите суми се свързват с нулата и липсата на развитие. Празненствата приключват с Празника на фенерите, когато цяла нощ небето се осветява, за да се прогонят легендарните зли сили.