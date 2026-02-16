Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца

16 февруари 2026 | 13:50
Кметът на село Бистрица Самуил Попов определи като „опит за убийство“ палежа на автомобила му и входната врата на дома му, извършен през нощта, докато в къщата е имало хора.
Инцидентът е станал около 1:30 часа след полунощ, когато Попов чул силен шум, наподобяващ експлозия.
По думите му първоначално не е било ясно, че огънят е обхванал и къщата.
В сградата по това време са се намирали общо осем до десет души, включително семейства с деца.
По думите му камерите за наблюдение са заснели двама маскирани извършители, които действали координирано.
Според Попов нападението е свързано с работата му и с подадени сигнали за нарушения в района.
Кметът смята, че палежът може да е свързан с предишно нападение срещу него, извършено миналото лято в сградата на кметството от маскирани мъже с бухалки.
Той благодари на пожарникарите за бързата реакция, която е предотвратила по-тежки последици.