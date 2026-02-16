Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца

Кметът на село Бистрица Самуил Попов определи като „опит за убийство“ палежа на автомобила му и входната врата на дома му, извършен през нощта, докато в къщата е имало хора.

Инцидентът е станал около 1:30 часа след полунощ, когато Попов чул силен шум, наподобяващ експлозия.

„Жена ми и детето спяха. Някъде около 1:30 ч. чух нещо като експлозия. Погледнах през прозореца и видях предната част на колата да гори и видях двама души на мотоциклет да тръгват в тази посока. Обадих се на телефон 112, за да дойде пожарна“, разказа той.

По думите му първоначално не е било ясно, че огънят е обхванал и къщата.

„В този момент не знаех, че гори и къщата, което си е опит за убийство, тъй като цялата къща се задими“, заяви Попов.

В сградата по това време са се намирали общо осем до десет души, включително семейства с деца.

„На първия етаж имаше 5–7 души, а на нашия етаж бяхме трима. Цялата къща се задими и благодаря на Господ, че сме живи и здрави всички“, добави кметът.

По думите му камерите за наблюдение са заснели двама маскирани извършители, които действали координирано.

„Единият полива предното стъкло на колата с някаква запалима течност, другият е поливал входната врата и след като се възпламенява горивната течност, се връща да дозапали входната врата“, обясни той.

Според Попов нападението е свързано с работата му и с подадени сигнали за нарушения в района.

„Последният случай е от петък, където по сигнал тук се показа едно нерегламентирано разтоварище“, посочи той.

Кметът смята, че палежът може да е свързан с предишно нападение срещу него, извършено миналото лято в сградата на кметството от маскирани мъже с бухалки.

„Тогава полицията не успя да разкрие извършителите. Надявам се този път да си свършат работата, за да може не само аз да съм спокоен, а и жителите на Бистрица“, каза още Попов, като допусна, че извършителите може да са същите лица.

Той благодари на пожарникарите за бързата реакция, която е предотвратила по-тежки последици.