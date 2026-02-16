Кметовете на кметства организират протест във вторник след палежа на автомобила и входната врата на дома на кмета на село Бистрица Самуил Попов. Недоволството е инициирано от Националното сдружение на кметовете на кметства, които разпространиха декларация до медиите.

От организацията изразиха тревога от зачестилите случаи на посегателства, заплахи и натиск срещу представители на местната власт. Според тях усещането за безнаказаност се задълбочава, а кметовете остават без реална защита въпреки подадените сигнали.

Зам.-председателят на сдружението и кмет на смолянското село Момчиловци Сийка Суркова съобщи пред БНР, че колегите ѝ ще се съберат в 11:00 часа пред дома на Самуил Попов. Акцията е в подкрепа на потърпевшия, който е и член на управителния съвет на сдружението.

Суркова подчерта, че това не е изолиран случай. Тя припомни, че преди около половин година двама маскирани мъже са нахлули в кметството в Бистрица в опит за сплашване.

„Въпросите ни са насочени към органите на МВР – как гарантират сигурността на колегата ни кмет на Бистрица“, заяви Суркова. Тя определи случая като удар срещу местното управление, обществения ред и държавността.