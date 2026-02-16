НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:10 МВР: Намерените гилзи в хижа „Петрохан“ не са били изстреляни от огнестрелно оръжие15:15 Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)13:51 Секретна версия! Има връзка между убийството на Алексей Петров и труповете в хижа „Петрохан“ и на Околчица?13:50 Кметът на Бистрица: Това е опит за убийство, бяхме около 10 човека в къщата, включително деца12:28 Журналистът Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС12:09 Ружа Райчева за Евроком: Социологията за Радев и „Възраждане“ изглежда неточна и пожелателна (аудио)10:34 6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн09:40 Д-р Николай Михайлов: Трагедията край „Петрохан“ продължава да поражда въпроси
          НачалоБългария

          Кметове излизат на протест след палежа на дома на Самуил Попов в Бистрица

          Недоволството е инициирано от Националното сдружение на кметовете на кметства, които разпространиха декларация до медиите

          16 февруари 2026 | 17:07 740
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Кметовете на кметства организират протест във вторник след палежа на автомобила и входната врата на дома на кмета на село Бистрица Самуил Попов. Недоволството е инициирано от Националното сдружение на кметовете на кметства, които разпространиха декларация до медиите.

          - Реклама -
            
            

          От организацията изразиха тревога от зачестилите случаи на посегателства, заплахи и натиск срещу представители на местната власт. Според тях усещането за безнаказаност се задълбочава, а кметовете остават без реална защита въпреки подадените сигнали.

          Зам.-председателят на сдружението и кмет на смолянското село Момчиловци Сийка Суркова съобщи пред БНР, че колегите ѝ ще се съберат в 11:00 часа пред дома на Самуил Попов. Акцията е в подкрепа на потърпевшия, който е и член на управителния съвет на сдружението.

          Суркова подчерта, че това не е изолиран случай. Тя припомни, че преди около половин година двама маскирани мъже са нахлули в кметството в Бистрица в опит за сплашване.

          Въпросите ни са насочени към органите на МВР – как гарантират сигурността на колегата ни кмет на Бистрица“, заяви Суркова. Тя определи случая като удар срещу местното управление, обществения ред и държавността.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Огласиха част от показанията на жената на изчезналия Деян от трагедията „Петрохан“

          Катя Илиева -
          Когато стигнахме до къщата Деян каза да се заключа вътре и да поддържам врьзка с баща му
          Крими

          МВР: Намерените гилзи в хижа „Петрохан“ не са били изстреляни от огнестрелно оръжие

          Росица Николаева -
          По време на огледа в хижата са установени множество гилзи в различни помещения
          Крими

          Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване

          Десислава Димитрова -
          Случаят „Петрохан“ е уникален за България и според бившия депутат Владислав Панев трябва да бъде разследван при максимална прозрачност, включително и с възможно международно участие, ако се наложи.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions