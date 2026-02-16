Лъчезар Милушев е новият зам.-кмет по сигурността на София

Доц. д-р Лъчезар Милушев встъпи в длъжност като заместник-кмет на Столичната община с ресор „Сигурност“. Позицията е част от новото направление в администрацията, създадено след влизането в сила на актуализираната управленска структура от 1 февруари тази година.

Реформата беше гласувана от Столичния общински съвет през декември 2025 г. До момента дейностите по опазване на обществения ред и реакция при бедствия бяха разпръснати между различни звена, а обособяването на самостоятелен ресор цели централизирано управление.

„Сигурността на София не бива да разчита само на реакция при кризи, а на постоянна работа по превенция, координация и ясна отговорност“, коментира Милушев.

По думите му общината трябва да действа предвидимо и навреме в критични ситуации.

Новият заместник-кмет има над 30-годишен опит в системата за национална сигурност. Заемал е ръководни постове в Министерството на вътрешните работи, включително директор на дирекция „Анализ и политики“, съветник на министъра и помощник на главния секретар на МВР. Милушев е ръководил и направление „Сигурност и комуникации“ в НДК, включително по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Приоритетите на новото ръководство включват изграждане на устойчива система за координация при извънредни ситуации и по-тясно оперативно взаимодействие с държавните институции.