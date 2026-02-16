НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСпорт

          Лоша вест сполетя Левски след боя над Ботев Пловдив

          Левски остава без Кристиан Макун и за ЦСКА 1948

          16 февруари 2026 | 22:15
          Защитникът на Левски Кристиан Макун ще пропусне гостуването на ЦСКА 1948 в мач от 22-ия кръг на Първа лига. Това заяви треньорът на „сините“ Хулио Веласкес след победата с 3:0 над Ботев Пловдив на „Герена“.

          Националът на Венецуела е с контузия, която не е тежка, но все пак не е ясно кога ще може да се завърне в игра. На негово място в центъра на отбраната играе Никола Серафимов.

          „Не мога да посоча точна дата кога Макун ще е готов за игра. Трудно би било в рамките на седмица да е в кондиция за игра. За мен би било изненадващо. Но считам, че следващата седмица, след мача с ЦСКА 1948, може да се включи в нормалната динамика на тренировките. Ще следим как се развива при него възстановяването и как приема натоварванията, на които ще бъде подложен следващите дни“, каза Веласкес.

          Мачът между ЦСКА 1948 и Левски е в неделя от 16:45 часа. Преди него „сините“ са лидери в класирането с 50 точки, „червените“ са 3-ти с 40 т. Между тях с 43 пункта е Лудогорец.

