Манол Генов: Нищо не сме крили по случая „Петрохан“

„Проверките по „Петрохан“ отдавна са приключили и ние нашите данни сме ги изнесли – ходът на проверките, времетраенето, хронологията, така че няма нещо ново какво да кажем. Нашата позиция е категорична какво се е случило, как се е случило.

Това заяви пред журналисти министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов във връзка със случая „Петрохан“, предаде репортер на БГНЕС.

„Няма откъде да дойде допълнителна информация“, каза още екоминистърът в оставка и увери: „Нищо не сме крили„.

Генов отново повтори позицията си, а именно, че НПО-тата не трябва изцяло са разчитат държавата да поеме на 100% тяхната издръжка. „Ние винаги сме партньори, работим по различни проекти, това е традиция в министерството. Но там, както виждате, случаят е по-специален и по-особен, така че нашият коментар беше дотук“, добави той.

Попитан тези рейнджъри помагали ли са по някакъв начин на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), както се твърди, че помагат на полицията, екоминистърът в оставка отговори: „Ако помагат на полицията, трябва да каже полицията. Ние от тях нямаме нито един сигнал в нашите масиви по отношение на нарушение на екологичното законодателство. Имахме разговори с Министерство на земеделието – там също няма някакви сигнали за незаконна сеч, за дърводобив незаконен, така че ако са помагали на някой, добре е той да каже и въпросите не са към нас.“

На въпроса на БГНЕС как се е стигнало до това от НПО-то да влязат в министерството въоръжени – нещо, за което преди няколко дни съобщи самият Генов, министърът на околната среда и водите обясни: „Минават си през портала, влизат си с пистолета на кръста, връчват им се споразумения за прекратяване и те отказват, защото не са били в целия състав от ръководството, после изчезват и ги няма.“

На следващ въпрос от БГНЕС търсил ли е бившия екоминистър Борислав Сандов, за да разговарят за случая, Генов отговори, че не го е направил, защото нищо ново не може да му каже от това, което има в документите и в това, което той и екипът му са видели.

По думите му споразумението не е активно. „Основната идея на колегите от министерството, когато са разбрали за него, е била да не се подвеждат хората, когато то стои на сайта. Добре е г-н Сандов, ако има споразумението с печатите, да дойде да го върне в министерството, защото ние нямаме такова. Нашето е само с подпис „вярно с оригинала“. Но това е излишно в момента да го коментираме“, добави той.

Запитан, ако беше на мястото на своя предшественик Борислав Сандов, щеше ли да се притеснява сега относно това споразумение, Генов заяви, че му е трудно да каже. „Аз не бих подписал такова споразумение, което не е съгласувано с всички дирекции и звена в министерството, които биха имали отношение към едно такова споразумение„, добави той.

На въпроса на БГНЕС има ли данни да са подписвани с други НПО-то такива споразумения, екоминистърът в оставка съобщи, че такова няма подписано еднолично от министъра.

Манол Генов сподели, че ще каже и ще препоръча много работи на човека, който заеме поста на служебен министър на околната среда и водите. „Да продължава в духа, който сме изградили в министерството като взаимоотношение и като отношение към задачите, които имаме, защото дейността на министерството е разнородна, трудно човек може да обхване всички сектори и всички проблеми, камо ли да ги реши, но все пак трябва да се проявява упоритост и последователност при решаването на тези проблеми„, каза още той.

Генов ще му връчи и справката с 52-та язовира, като отбеляза, че МОСВ е успяло през изминалата година на суша да опази голямо количество води.