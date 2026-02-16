Депутатите ще посрещнат следващия месец с 9% по-високи заплати, докато част от гражданите се затрудняват с плащането на битовите сметки. Това заяви председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова в своя позиция.

Тя посочи, че основното възнаграждение на народен представител вече ще започва от 4464 евро или близо 9000 лева. Според изчисленията ѝ, след добавяне на участието в комисии, процента за стаж и безотчетните средства за сътрудници, месечният доход на депутат може спокойно да надхвърли 10 000 евро.

Манолова отбеляза, че народните представители ще получават високите си възнаграждения дори по време на предизборната кампания. По думите ѝ парламентът пренебрегва проблемите на гражданите и защитава лобистки интереси.

В заключение тя призова депутатите в оставащите седмици на това Народно събрание да приемат Закона за контрол на цените („Антиспекула“), вместо да отправя въпроси към министрите за причините за поскъпването на живота.