Марко Рубио: САЩ са единствената страна на Земята, която може да принуди Русия да преговаря

В отговор на въпрос на репортери, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ изглежда са „единствената страна на Земята“, която може да принуди представители на Украйна и Русия да „седнат на масата за преговори“, за да се опитат да сложат край на войната, предава The Guardian.

- Реклама -

„Не съм тук, за да обиждам никого, но Организацията на обединените нации не е успяла да направи това. Няма друга страна в Европа, която може да направи това. Не се опитваме да наложим споразумение на никого и не се опитваме да го принудим да приеме нещо, което не иска. Просто искаме да помогнем, защото вярваме, че тази война е невероятно разрушителна и вредна“, заяви Рубио.

По думите му, Тръмп е инвестирал „огромно количество време и политически капитал“, за да сложи край на войната. Преговорите обаче все още се затрудняват, като няколко ключови въпроса остават нерешени, особено по отношение на територията.