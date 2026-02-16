Марко Рубио: САЩ са единствената страна на Земята, която може да принуди Русия да преговаря

В отговор на въпрос на репортери, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ изглежда са „единствената страна на Земята“, която може да принуди представители на Украйна и Русия да „седнат на масата за преговори“, за да се опитат да сложат край на войната, предава The Guardian.
„Не съм тук, за да обиждам никого, но Организацията на обединените нации не е успяла да направи това. Няма друга страна в Европа, която може да направи това. Не се опитваме да наложим споразумение на никого и не се опитваме да го принудим да приеме нещо, което не иска. Просто искаме да помогнем, защото вярваме, че тази война е невероятно разрушителна и вредна“, заяви Рубио.
По думите му, Тръмп е инвестирал „огромно количество време и политически капитал“, за да сложи край на войната. Преговорите обаче все още се затрудняват, като няколко ключови въпроса остават нерешени, особено по отношение на територията.