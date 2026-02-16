НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
          Европа Политика

          Марко Рубио в Будапеща за разговори с Орбан и Сиярто за Украйна и „златната ера“ в отношенията

          Държавният секретар на САЩ пристигна в унгарската столица след Мюнхенската конференция, а Будапеща очаква задълбочаване на стратегическото партньорство при президентството на Доналд Тръмп.

          16 февруари 2026 | 00:28
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Marco Rubio пристигна в Будапеща за срещи на високо равнище с унгарското ръководство, като в центъра на разговорите се очаква да бъдат усилията за прекратяване на войната в Украйна и бъдещето на унгарско-американските отношения.

          Самолетът на държавния секретар кацна в неделя следобед след участието му в Мюнхенската конференция по сигурността и кратък престой в Братислава. На летището той беше посрещнат от заместник-министъра на външните работи Левенте Мадяр.

          Унгарският външен министър Péter Szijjártó заяви, че ще обсъди с Рубио перспективите за мир в Украйна и засилването на дипломатическото сътрудничество между двете държави. В интервю за „Кошут радио“ Сиярто подчерта, че докато някои европейски участници подкопават мирните усилия на Вашингтон, Унгария продължава да настоява за договорено решение.

          В понеделник Рубио трябва да се срещне и с премиера Viktor Orbán. След разговорите двамата ще дадат съвместна пресконференция, като се очаква да очертаят общите позиции по войната в Украйна и трансатлантическото сътрудничество.

          Сиярто заяви още, че двустранните отношения навлизат в:

          „златна ера“ при президентството на Доналд Тръмп.

          Посещението се възприема като част от по-широка дипломатическа обиколка на Рубио в Централна Европа, насочена към координиране на позициите по Украйна и укрепване на стратегическите връзки със съюзници в региона.

