      понеделник, 16.02.26
          Начало

          Мюнхенската конференция разкри разногласия в НАТО

          Москва вижда липса на солидарност между съюзниците

          16 февруари 2026 | 08:47 200
          Снимка: БГНЕС
          Мюнхенската конференция по сигурност, проведена от 13 до 15 февруари, ясно демонстрира, че не може да се говори за солидарност между държавите членки на НАТО.

          Вместо това се виждат две категории държави: тези, които са готови да се противопоставят на „мейнстрийма“, като Унгария, и мълчаливо, но агресивно малцинство, което „колективно върви надолу“.

          Володимир Зеленски получи награда на Мюнхенската конференция по сигурността Володимир Зеленски получи награда на Мюнхенската конференция по сигурността

          Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова за Канал Първи, цитирана от ТАСС.

          Тя посочи, че разликата в позициите между САЩ и европейските държави, изразена предния ден на конференцията, е „не толкова разлика, колкото индикатор, че никога не е имало и няма солидарност в НАТО“.

          Европейските лидери на Мюнхенската конференция: Тръмп, трансатлантическите отношения и бъдещето на съюза с ЕС Европейските лидери на Мюнхенската конференция: Тръмп, трансатлантическите отношения и бъдещето на съюза с ЕС

          Захарова отбеляза и „грубата свирепост“, с която украинският президент Володимир Зеленски, в опит да „изглежда добре пред останалите западноевропейски васали или роби“, се нахвърли върху унгарския премиер Виктор Орбан.

