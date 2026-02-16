Мюнхенската конференция по сигурност, проведена от 13 до 15 февруари, ясно демонстрира, че не може да се говори за солидарност между държавите членки на НАТО.

Вместо това се виждат две категории държави: тези, които са готови да се противопоставят на „мейнстрийма“, като Унгария, и мълчаливо, но агресивно малцинство, което „колективно върви надолу“.

Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова за Канал Първи, цитирана от ТАСС.

Тя посочи, че разликата в позициите между САЩ и европейските държави, изразена предния ден на конференцията, е „не толкова разлика, колкото индикатор, че никога не е имало и няма солидарност в НАТО“.

Захарова отбеляза и „грубата свирепост“, с която украинският президент Володимир Зеленски, в опит да „изглежда добре пред останалите западноевропейски васали или роби“, се нахвърли върху унгарския премиер Виктор Орбан.