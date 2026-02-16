НАБУ: Обвинението срещу Галушченко е за пране на пари

Бившият министър на енергетиката на Украйна Герман Галушченко е обвинен в пране на пари и участие в престъпна организация, съобщи Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ).

- Реклама -

В официално съобщение институцията посочва:

„НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура разшириха кръга на заподозрените по делото „Мидас“. В пране на средства и участие в престъпна организация е разобличен бившият министър на енергетиката.“

В неделя Галушченко е бил свален от влак при опит да напусне страната. Той оглавяваше енергийното министерство в периода 2021–2025 г., след което за кратко зае поста министър на правосъдието, но бе освободен след началото на антикорупционното разследване.

Схема за пране на средства през офшорни структури

Според следствието през февруари 2021 г. на остров Ангиля е регистриран инвестиционен фонд, чрез който е трябвало да бъдат привлечени около 100 милиона долара „инвестиции“. Фондът е бил управляван от гражданин на Сейшелските острови и Сейнт Китс и Невис, за когото се твърди, че е специализиран в пране на незаконно придобити средства.

Разследващите твърдят, че семейството на Галушченко е участвало сред инвеститорите, като за прикриване на връзката са създадени офшорни компании на Маршаловите острови, интегрирани в трастова структура в Сейнт Китс и Невис. Бенефициенти на средствата са били бившата съпруга и четирите деца на ексминистъра.

По данни на НАБУ престъпната организация е получила над 112 милиона долара, придобити незаконно в енергийния сектор, които впоследствие са били легализирани чрез фонда и криптовалутни операции.

Милони преведени на семейството

Следствието установява, че по сметки, контролирани от семейството на Галушченко, са преведени над 7,4 милиона долара, както и допълнително 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро, предадени директно в Швейцария.

Част от средствата са използвани за обучение на децата му в престижни учебни заведения, а останалите са депозирани, като носят допълнителни доходи на семейството.

Международно разследване

По делото НАБУ сътрудничи с правоохранителни органи от 15 държави, а разследването продължава.

По-рано през ноември бяха извършени обиски в Министерството на енергетиката и в държавната компания „Енергоатом“, както и при бизнесмена Тимур Миндич, смятан от медиите за ключова фигура в схемата.

До момента антикорупционните органи са повдигнали обвинения на седем души, а двама бизнесмени са обявени за издирване. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е бил информиран за случващото се и по-късно освободи от длъжност ръководителя на президентската си канцелария.