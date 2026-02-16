Нов удар по ЦСКА 1948 – Георги Русев е аут за дълго време

Една от звездите на ЦСКА 1948 и национал на България – Георги Русев, ще лекува тежка контузия. Той получи травмата в съботното дерби срещу ЦСКА.

Крилото напусна принудително игра още в 40-тата минута, а прегледите са установили разкъсани връзки на глезена. Очакванията са лечението да продължи няколко месеца.

В началото българинът дори ще носи ботуш, а чак след обездвижването ще започне и възстановяването.

Всичко това означава, че Русев първо няма да е на разположение за мача с Левски в Първа лига, а след това ще пропусне пътуването и до Индонезия с националния отбор.