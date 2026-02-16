НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Нови правила за прием в ясли и градини в София

          Промени в точкуването и условията за кандидатстване

          16 февруари 2026 | 08:55 340
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Предлагат приемът в ясли и градини в София да става по нови правила. Столична община публикува за обществено обсъждане проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища.

          - Реклама -
            
            

          Проектът е достъпен тук.

          Как ще се отрази това на класирането и какво трябва да знаят родителите?

          Сред нововъведенията е приемът на деца, чиито родители са задържани и нямат близки, които да се грижат за тях.

          1,2 млн. евро компенсации за неприети в детска градина деца 1,2 млн. евро компенсации за неприети в детска градина деца

          „Тези текстове съществуваха и до момента. Сега сме махнали работната група, която да преглежда тези документи, защото тя не е необходима. Всъщност ние получаваме определения и разпореждания на съда, които казват, че тези деца… трябва да ги настаним незабавно в детска ясла, градина или интернат. Тоест това, което правим, е да пропуснем работната група, тъй като тя така или иначе няма право да вземе решение“,

          обясни Десислава Желязкова, заместник-кмет по образованието на Столичната община, предава БНТ.

          Други важни промени касаят уседналостта на родителите и начина, по който се присъждат точки при класирането. До момента тежестта на постоянния адрес беше по-голяма, което създаваше проблеми за родители, които живеят под наем и не могат да променят адреса си.

          „Мисля, че начинът, по който до момента са се давали точки, е бил по-скоро дискриминационен, тъй като ако вие сте родител, живеете под наем и собственика на апартамента, който ползвате, не е съгласен, вие не можете да промените постоянния си адрес, реално вие сте дискриминиран, не по ваша вина“,

          уточни заместник-кметът.

          Променена е и системата за отдалечените райони.

          „Те ще получават допълнителна точка, когато кандидатстват в тяхната детска градина или в детска градина в съседно населено място“,

          посочи Желязкова.
          Инцидент в столична детска градина: дете излязло само, ръководството наказват директорката Инцидент в столична детска градина: дете излязло само, ръководството наказват директорката

          Отпада и бонус точката за деца, които вече са посещавали ясли, тъй като тази практика създаваше дискриминация и блокираше реално използваеми места.

          Сред по-широките мерки е и преминаването на яслите към Министерството на образованието с цялостна програма за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 години.

          Медицинските сестри няма да бъдат в яслените групи, но ще присъстват в кабинетите, като броят им ще бъде увеличен.

          Новите правила се очаква да влязат в сила още преди следващото голямо класиране за прием на ясли и детски градини.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Атанас Русев: Случаят „Петрохан“ разкри проблеми в институциите

          Десислава Димитрова -
          Случаят "Петрохан" показва много дисфункционалности в нашите институции. Това, което наблюдаваме в комуникационно отношение е бедствено.
          Крими

          Диана Дамянова: Организацията от „Петрохан“ е била протеже на властите в продължение на години

          Росица Николаева -
          Казусът засяга цялата правозащитна система в България, както и органите за защита на децата
          Крими

          Запалиха колата и дома на кмета на Бистрица

          Десислава Димитрова -
          Автомобилът и входната врата на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са били запалени около 1:30 часа през нощта.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions