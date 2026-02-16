Нови правила за прием в ясли и градини в София

Предлагат приемът в ясли и градини в София да става по нови правила. Столична община публикува за обществено обсъждане проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища.
Проектът е достъпен тук.
Как ще се отрази това на класирането и какво трябва да знаят родителите?
Сред нововъведенията е приемът на деца, чиито родители са задържани и нямат близки, които да се грижат за тях.
Други важни промени касаят уседналостта на родителите и начина, по който се присъждат точки при класирането. До момента тежестта на постоянния адрес беше по-голяма, което създаваше проблеми за родители, които живеят под наем и не могат да променят адреса си.
Променена е и системата за отдалечените райони.
Отпада и бонус точката за деца, които вече са посещавали ясли, тъй като тази практика създаваше дискриминация и блокираше реално използваеми места.
Сред по-широките мерки е и преминаването на яслите към Министерството на образованието с цялостна програма за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 години.
Медицинските сестри няма да бъдат в яслените групи, но ще присъстват в кабинетите, като броят им ще бъде увеличен.
Новите правила се очаква да влязат в сила още преди следващото голямо класиране за прием на ясли и детски градини.